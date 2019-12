„Wir stecken in einem Dilemma“

Diako: Kein Geld aus dem Strukturfonds für mehr IT-Sicherheit

+ Detlef Brünger ist von der Entscheidung im Krankenhausplanungsausschuss entsetzt. Foto: Menker

Rotenburg – Zusammen mit den Kollegen der Elbe Kliniken in Stade, des Klinikums Lüneburg sowie des Klinikums Wolfsburg hat Detlef Brünger als Geschäftsführer des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg am Mittwoch einen offenen Brief an die Vertreter der Krankenkassen in Niedersachsen verfasst. Grund für dieses Schreiben: Aufgrund von Gesetzesvorgaben seien diese vier Krankenhäuser verpflichtet, zwingend erforderliche IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, aber sie erhielten keine finanzielle Unterstützung. Brünger in einem Gespräch mit der Kreiszeitung: „Anfang Dezember haben die Krankenkassen im Krankenhausplanungsausschuss unseren Anträgen auf Zuschüsse aus dem sogenannten Strukturfonds nicht zugestimmt. Wir stecken damit in einem echten Dilemma.“