Diakonieklinikum, Rotenburger Werke und Mutterhaus organisieren wieder eine Nacht der Ausbildung

Rotenburg - Von Farina Witte. Bereits im März dieses Jahres haben das Diakonieklinikum, die Rotenburger Werke und das Mutterhaus eine Nacht der Ausbildung veranstaltet. Das Ziel: junge Menschen für die Berufe, die in den Einrichtungen ausgeübt werden können, begeistern. Nun gibt es am Dienstag die zweite Auflage der Veranstaltung. Im Interview erzählt Rüdiger Wollschläger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Rotenburger Werke, was sich die drei veranstaltenden Arbeitgeber davon versprechen und spricht zusammen mit mit Daniel Müller, Schulleiter der Elise-Averdiek-Schulen des Mutterhauses über die Herausforderungen der Erziehungs- und Pflegebranche.

Warum haben sich das Diakonieklinikum, die Rotenburger Werke und das Mutterhaus gemeinsam dazu entschieden, eine Nacht der Ausbildung zu veranstalten?

Rüdiger Wollschläger: Auch uns plagt die Sorge um den Nachwuchs – wie in vielen Bereichen. Es ist nicht so, dass wir unter dem Personalmangel schon sehr akut leiden. Ich kann da jetzt nur für die Rotenburger Werke sprechen: Es sieht noch gut aus bei den Ausbildungen. In den Fachschulen sind die Klassen noch gut belegt, aber wir gucken nach den langfristigen Prognosen. In den nächsten Jahren wird es natürlich Bewegung geben auf dem Arbeitsmarkt. Und es ist leider noch so, dass soziale Berufe häufig ein schlechtes Image haben. Viele denken, in der Pflege machst du dich innerhalb kürzester Zeit kaputt, bist ausgebrannt. Das kann man aber so nicht sagen. Schaut man etwa auf unsere Mitarbeiterstruktur, sieht man, dass einige bereits seit 30, 40 Jahren in der Pflege tätig sind. Wir wollen zeigen, dass es keine Berufe sind, die auslaugen, sondern die die Mitarbeiter erfüllen. Es ist eine wunderbare Aufgabe, Menschen zu helfen.

Am Dienstag findet die zweite Nacht der Ausbildung statt. War im Anschluss an die Veranstaltung im März ein Erfolg spürbar? Gab es mehr Bewerber?

Wollschläger: Es gab einige Bewerber im Anschluss der Nacht der Ausbildung, sowohl für ein Freiwilliges Soziales Jahr als auch direkte Bewerbungen. Ich bin mir sicher, dass sich so etwas auch langfristig auszahlt. Es ist immer schwer zu sagen, wie viel Erfolg man sofort bemerkt. Es kann ja durchaus sein, dass jemand mit 15 dabei war, sich mit 18 daran erinnert und sich beruflich in diese Richtung orientiert. Ich bin mir sicher, dass wir da langfristig denken müssen. Wir wollen den jungen Menschen damit zunächst einmal Möglichkeiten aufzeigen. Wichtig ist, dass man vor Ort mit den Menschen reden kann, die in diesen Ausbildungen sind.

Die jüngere Generation ist viel online unterwegs, besonders in sozialen Netzwerken. Wieso setzt man hier trotzdem auf eine Veranstaltung vor Ort?

Wollschläger: Ich glaube, dass die sozialen Medien die persönlichen Kontakte nicht ersetzen können. Einmal gemeinsam etwas selbst auszuprobieren, das kann ihnen kein anderes Medium ersetzen. Und die Nacht der Ausbildung bietet auch die Gelegenheit, sich einmal die Gelände des Mutterhauses, des Krankenhauses oder der Werke umzuschauen. Damit sollen auch Schwellen abgebaut werden. Man denkt immer, so eine Einrichtung oder ein Krankenhaus sind geschlossene Systeme. Natürlich Intensivstation das zum Teil so – in eine Intesivstation kann ich nicht einfach so gehen – aber ansonsten sind es ja offene Häuser.

Warum ist es so schwierig, Nachwuchs in Pflegeberufen zu bekommen?

Wollschläger: Es gibt in dem Bereich einige Vorurteile. Zum Beispiel, dass man sich stark körperlich betätigt, dass man sich viel bücken oder heben muss. Das ist für viele Menschen schwierig, aber es ist auch sehr erfüllend, wenn man weiß, dass man Menschen etwas Gutes tut, dass man zu ihrem Wohlbefinden beiträgt. Was das Körperliche betrifft, kann man sagen, dass es schon viel mechanische Hilfe gibt, etwa spezielle Badewannen. Im Krankenhaus und der Altenpflege ist es eigentlich dasselbe. Es gibt technische Unterstützung für diese Berufe, die in den kommenden Jahren noch sehr stark ausgebaut wird. Da ist bereits jetzt viel Bewegung in der Branche. Das sind ganz spannende Prozesse, um mechanische Entlastung zu bieten und man einfach viel mehr Zeit für das Menschliche zu haben. Daniel Müller: Bei der Altenpflege verzeichnen wir eine geringere Nachfrage, das ist durchaus so. Das hängt, denke ich, mit dem Berufsbild an sich zusammen. Bei den Erziehern merken wir nicht so stark, dass die Bewerberzahlen zurückgehen. Da gibt es nur einen leichten Rückgang, der eher demografisch bedingt ist.

Spielt nicht auch die Vergütung eine Rolle dabei, dass weniger Nachwuchs in die Branche reinkommt?

Wollschläger: In der freien Wirtschaft kann man mehr verdienen, ja. Die Tarife der Diakonie kann auch einsehen und wir hier in den Rotenburger Werken liegen tariflich mit an der Spitze. Also man verdient hier im Dienstleistungssektor durchaus gut. Zudem sind die Arbeitsplätze hier sehr sicher. Wir haben bei den Werken eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 13,5 Jahren. Die Planungssicherheit ist gegeben.

Schaut man auf die Arbeitsmarktbilanzen, zeigt sich, dass die Quote der Ausbildungsabbrecher relativ hoch ist. Ist das auch ein Problem für die drei Einrichtungen?

Wollschläger: Bei den Werken haben wir zwei Ausbildungsgänge. Zum einen die Heilerziehungspflege, zum anderen die Pflegeassistenz. Bei Letzterer ist die Abbrecherquote relativ hoch. Die Heilerziehungspfleger sind dagegen recht stabil. Die haben sich dann für diesen Weg entschieden, weil sie auch merken, dass die Heilerziehungspflege ein sicherer Beruf ist. Wobei das auch für andere Berufe in der Pflege gilt. Alten- oder Krankenpflege, das sind gesuchte Fachkräfte, die müssen sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen. Müller: Bei uns (Die Schule betreut die Ausbildungen zum Erzieher, zum Altenpfleger, zum Sozialpädagogischen Assistenten und zur Hebamme, Anm. d. Red.) ist das kein Problem. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir ein Auswahlverfahren haben. Als Schule in freier Trägerschaft können wir ja auch vorher Auswahlgespräche führen. Es gibt nur einen normalen Schwund, der nicht sonderlich hoch ist.

Inwiefern haben sich die Ansprüche der Bewerber geändert, was die Ausbildung aber auch Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschanchen betrifft?

Wollschläger: Wir stellen fest, dass viele erstmal den Weg in den Beruf suchen, um Geld zu verdienen. Die Rotenburger Werke haben eine Kooperation mit der Hochschule Bremen. Es sind aber eher vereinzelt Fälle, in denen die Mitarbeiter parallel zur Arbeit ein Studium draufsatteln. Es ist tatsächlich so, dass man zum Beispiel als Heilerziehungspfleger durchaus Aufstiegschancen hat. Natürlich nicht bis ganz nach oben, da braucht man dann schon einen Hochschulabschluss. Generell haben alle Pflegeberufe ein vielfältigeres Tätigkeitsfeld, als man im ersten Moment denkt. Müller: Der Anspruch der Schüler hat sich vielleicht nicht sonderlich verändert. Aber der Anspruch an den Beruf hat sich geändert, der ist deutlich komplexer geworden. Die Anforderungen an die Schüler sind also höher geworden. Was Weiterbildung betrifft, kann man schon sagen, dass es Veränderungen gibt. Es gibt eine zunehmend höhere Anzahl an Schülern, die das Studium Soziale Arbeit anfangen. Das ist deutlich zu erkennen. Weiterbildung ist auch etwas, das wir begrüßen und entsprechend Hilfestellung geben,.