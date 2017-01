Manal: „Wir können diese Wahl gewinnen“

Rotenburg - Von Guido Menker. Wenn die SPD am Sonntag im Berliner Willy-Brandt-Haus unter der Überschrift „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ ihren Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl am 24. September präsentiert, ist auch der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Rotenburg, Klaus Manal, dabei. Und der zeigt sich angesichts der Entscheidung vom Dienstag überzeugt: „Ja, ich halte Martin Schulz für den Mann am richtigen Platz. Wir können diese Wahl gewinnen!“

Damit beantwortet Manal die Frage, ob Martin Schulz wirklich der bessere Vorsitzende und Kanzlerkandidat für die Sozialdemokraten ist. Und warum? „Weil Martin Schulz sich in seiner zurückliegenden Funktion im Europäischen Parlament als Sozialdemokrat und Europäer mehr als positiv gezeigt hat. Er steht für Europa. Er will aus einem vereint bleibenden Europa Nutzen für die Menschen ziehen – er steht somit für wichtige Inhalte der SPD. Er wird die SPD hinter sich vereinen – über alle Flügel hinweg!“ Manal geht davon aus, dass am Sonntag in Berlin eine in sich geschlossene SPD in Bestform zu erleben sein wird.

Der Unterbezirksvorsitzende selbst habe den neuen Kanzlerkandidaten und seine Arbeit schon länger „auf dem Schirm“. Schulz sei ein Kämpfer für die Menschen und für Europa. Persönlich erlebt habe er den künftigen Chef-Sozialdemokraten im vergangenen November bei der Nominierung von Lars Klingbeil für die Bundestagswahl in Walsrode.

Wirkung erzeugen

Martin Schulz sei in der Lage, die Menschen mitzunehmen – „die Sozialdemokraten mit Sicherheit“. Nun gelte es, auch darüber hinaus mit seiner Ausstrahlung Wirkung bei den Menschen im Land zu erzeugen. Klaus Manal: „Dabei werden wir ihn mit allen verfügbaren Mitteln unterstützen, darauf freuen wir uns!“ Auch mit Blick auf die Landtagswahl in Niedersachsen 2018 könne „ein starker Parteivorsitzender im Bund und Kanzlerkandidat nur hilfreich sein“.

+ Lars Klingbei © Tobias Koch / www.tobiaskoch.net Auch Lars Klingbeil, SPD-Bundestagsabgeordneter, zeigt sich nach der Fraktionssitzung in Berlin am Mittwoch optimistisch: „Martin Schulz steht für ein klares Profil der sozialen Gerechtigkeit. Für eine klare Sprache. Und er ist nicht erst seit heute der Favorit der SPD-Basis. Dass Gabriel dafür jetzt den Weg frei gemacht hat, verdient Respekt. Die Stimmung heute in der Fraktionssitzung mit Martin Schulz war euphorisch. Das motiviert für die kommenden Monate.“ Schulz sei ein Kämpfer. Er sei in jungen Jahren ganz unten gewesen und habe sich hochgekämpft. Und: „Er hat dem EU-Parlament in den vergangenen Jahren quasi im Alleingang gegen viele Widerstände eine komplett neue Bedeutung verschafft.“

Schulz könne frei von den schwierigen Abstimmungsprozessen in der großen Koalition agieren. Mit ihm bekomme die SPD wieder „Sozialdemokratie pur an der Spitze“, schreibt der Bundestagsabgeordnete auf Anfrage der Kreiszeitung. Ihn hätten sehr viele positive Rückmeldungen erreicht. Klingbeil: „Es entsteht gerade eine große Euphorie. Viele Mitglieder sind erleichtert, dass es jetzt so gekommen ist. Einige Menschen sind am Dienstagabend sogar spontan in die SPD eingetreten. Über 200 Neueintritte sind das inzwischen.

+ Martin Schulz © dpa

Schulz wird von einer breiten Unterstützung getragen werden.“ Die SPD werde mit dem Kandidaten Schulz so geschlossen kämpfen wie vielleicht seit 1998 nicht mehr. Klingbeil weiter: „Um es mit den Worten von Martin Schulz zu sagen: ,Wir werden jetzt unsere Stiefel abarbeiten – und dann schauen wir mal, was zum Schluss rauskommt.’“ Es sei kein Geheimnis, dass er seit einiger Zeit eine sehr enge Verbindung zu Martin Schulz habe und der auch immer sein Favorit für die Kanzlerkandidatur war. „Im November hat er mich bei meiner Nominierung in Walsrode unterstützt. Ich bin froh, dass ich ihm diese Unterstützung jetzt zurück geben kann“, so Klingbeil.

Freude auch bei Ralf Borngräber, für den Wahlkreis Rotenburg Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag: „Wir gehen jetzt mit einem großen Europäer in den Wahlkampf. Martin Schulz bietet die fundierte Alternative zu den dumpfen Thesen der nationalistischen AfD aus dem letzten Jahrhundert und zur zaudernden und widersprüchlichen Haltung Merkels.“

„Er wird das Land mitreißen“

Er selbst war zehn Jahre Kreisvorsitzender der SPD und schätzt: „Der Martin wird die Menschen im Land mitreißen und heftig motivieren können.“ Deutschland sei mit mehr als 80 Millionen Einwohnern – wie Altkanzler Helmut Schmidt einmal gesagt habe – „der dicke, fette Nachbar für die meisten Staaten innerhalb Europas“. Das sei Auftrag und Verpflichtung zugleich. „Und all das weiß Martin Schulz. Er ist vor allem ein Mensch, der nicht vergessen hat, aus welchen Verhältnissen er kommt“, schreibt Borngräber.

Er genieße hohes Ansehen weit über die SPD hinaus und sei authentisch. Bis zu einem gewissen Grad überrascht sei auch er gewesen. Obwohl Martin Schulz als möglicher Kandidat „auf dem Zettel stand“. Borngräber weiter: „Was ich seit gestern so aus der Bevölkerung und aus Parteikreisen höre, ist durchweg positiv. Selbst Grüne und Linke äußern sich eher freundlich. Da verwundert es nicht, dass Vertreter der Union unruhig reagieren. Ich kann dem ,dicken Dachs’ aus Goslar nur gratulieren ob soviel Entscheidungsfortune.“ Gemeint ist Sigmar Gabriel, der nicht nur auf den Parteivorsitz, sondern eben auch auf die Kanzlerkandidatur verzichtet. Gabriel sei der Architekt der großen Koalöition gewesen – „und die wollen wir hinter uns lassen“.