„Wir haben einen großen Schatz“

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat das Jahr 2017 als „Lutherjahr" ausgerufen.

In Erinnerung an Martin Luther, der vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517 von Wittenberg aus 95 Thesen verbreitete, in denen er sich gegen Missstände der damaligen Kirche wandte. Daraus entstand – von Luther selbst übrigens nicht gewollt – eine der größten Kirchenspaltungen der Geschichte. Wir haben bei der Rotenburger Superintendentin Susanne Briese einmal nachgefragt, welche Bedeutung Luther und die durch ihn ausgelöste Reformation heute noch haben.

Frau Briese, können Sie Martin Luthers Erklärungen zu den 10 Geboten aus dem „Kleinen Katechismus“ noch auswendig?

Susanne Briese: Das ist ja ‘ne tolle Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Aber ich habe das tatsächlich alles mal auswendig gelernt in meinem Konfirmandenunterricht. Ich müsste mich sicherlich einen Augenblick besinnen, aber dann könnte das noch was werden.

Müssen das Konfirmanden heute noch lernen?

Briese: Das ist sehr unterschiedlich. Die Arbeit im Konfirmandenunterricht hat sich gegenüber meiner Zeit sehr verändert. Gewisse „Basistexte“ sollten die Konfirmanden auch heute noch auswendig können. Dazu gehören zum Beispiel das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis, der Psalm 23. Aber es ist nicht mehr so, dass das Auswendiglernen einen so hohen Stellenwert hat wie noch zu meiner Jugend. Es geht heute mehr um ein Hinführen an unsere christlichen Traditionen und um eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit im christlichen Sinne.

Der „Kleine Katechismus“ ist immer noch in allen Evangelischen Gesangbüchern abgedruckt. Warum eigentlich?

Briese: Der Reformation lag die Bildung immer sehr am Herzen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir unsere eigenen reformatorischen Traditionen nicht vergessen. Und wenn man sich das mal anguckt – zum Beispiel bei den Erläuterungen zum Vaterunser. „Unser tägliches Brot gib uns heute“ – dazu gehört nach Luther eben nicht nur, dass wir genug zu essen haben, sondern dass wir genug für Leib und Seele haben.

Wieviel Luther ist heute noch in der Evangelischen Kirche?

Briese: Natürlich einhundert Prozent! Oder wie ist das gemeint?

Ist Luther heute noch präsent bei den Menschen?

Briese: Das ist eine schwierige Frage. Als vor einigen Jahren der Luther-Film in die Kinos kam, gab’s ein gestiegenes Interesse; oder jetzt auch durch den Film über Katharina von Bora (Luthers Ehefrau). Aber es gibt theologische Aussagen Martin Luthers, die für uns zu Kernaussagen geworden sind.

Nämlich?

Briese: „Allein durch Glaube“, „Allein durch Gnade“, „Allein durch die Schrift“, „Allein Christus“ oder die Aussage vom „Priestertum aller Glaubenden“. Das klingt jetzt nach theologischen Fachbegriffen, mit denen die Welt sonst nichts zu tun hat; aber aus so einer Grundhaltung ergibt sich etwas. Nehmen wir mal das „Allein aus Gnade (kann ich selig werden)“: Wir wissen, dass jedes Geschöpf auf der Welt ein von Gott wertgeschätztes Geschöpf ist, das eine Würde in sich trägt. Und diese Würde darf niemand verletzen! Auch dann nicht, wenn man mit dessen oder deren Taten und Worten nicht immer einverstanden ist. Der Wert eines Menschen darf nicht angekratzt werden. Das ist so eine lutherische Grundhaltung, die mir in unserer heutigen Situation besonders wichtig erscheint. Das bewegt mich sehr. Ich lebe daraus!

Können Sie uns als evangelisch-lutherische Superintendentin kurz die wesentlichen Unterschiede zur Katholischen Kirche erklären?

Briese: Da gibt es einige sichtbare und einige unsichtbare. Ein sichtbarer ist zum Beispiel: Es gäbe mich in der Katholischen Kirche nicht! Sichtbar ist auch, dass wir nicht sieben Sakramente haben, sondern zwei, Taufe und Abendmahl. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Frage des Amtsverständnisses: Vor dem Hintergrund des Priestertums aller Getauften sind wir der Meinung, dass ein Pastor, eine Pastorin durch eine besondere Vorbereitung, nämlich das Studium und die praktische Ausbildung, für ihr Amt vorbereitet werden. Ansonsten aber ist er nichts Anderes gegenüber allen anderen Glaubenden. Eine katholische Priesterweihe hebt den entsprechenden Menschen heraus gegenüber den anderen Christen. Und ganz klar: Die evangelische Kirche kennt kein geistliches Oberhaupt wie einen unfehlbaren Papst. Aber ich bin froh, dass wir in den Begegnungen vor Ort immer wieder auch erleben dürfen, dass die katholischen Christen unsere Geschwister im Glauben sind, mit denen wir gern gemeinsam feiern und gemeinsam arbeiten.

Wie ist das mit dem Abendmahl?

Briese: Da haben wir noch nicht zueinander gefunden. Nach evangelischem Verständnis laden nicht wir, sondern Christus selbst zum Abendmahl ein. Das heißt, dass uns alle, eben auch katholische Christen, willkommen sind. Außerdem ist aus katholischer Sicht das evangelische Abendmahl nicht gültig, weil es nicht von einem geweihten Priester eingesetzt wird. Dazu kommt als Unterschied, dass für evangelische Menschen das Brot und der Wein im Abendmahl Leib und Blut Christi sind, und Christus uns darin ganz nahe ist, aber nach dem Abendmahl sind die Elemente wieder ganz normales Brot, ganz normaler Wein. Sie werden nicht gewandelt, wie es im katholischen Glauben ist.

Es gibt ein umfangreiches Programm des Kirchenkreises Rotenburg zum Lutherjahr. In dem dazu erschienenen Heft findet man nur wenige ökumenische Veranstaltungen – also mit den anderen Kirchen hier.

Briese: Das stimmt. Aber es ist eigentlich eher ein Zufall. Dieses Reformationsjubiläum zeichnet sich besonders dadurch aus, dass man es international, aber auch ökumenisch in den Blick nehmen möchte. Das haben wir in diesem Programm noch nicht so erfasst. Aber das ist nicht wirklich abgeschlossen. Es kommen sicher noch weitere Veranstaltungen dazu, und mir liegt sehr daran, dass wir gemeinsame Veranstaltungen mit unserer katholischen Kirche haben. Wir wollen dazu beitragen, dass wir versöhnt verschieden sind – so könnte man das sagen. Wir wollen eine gute Partnerschaft.

Eine Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) war vor wenigen Wochen beim Papst in Rom. Wären Sie gerne mitgefahren?

Briese: Na klar! Papst Franziskus mal persönlich zu treffen – das wäre bestimmt interessant.

Die von der EKD eigens beauftragte „Botschafterin für das Reformationsjahr“, Margot Käßmann, gehörte auch nicht zur Delegation. Wissen Sie, warum ?

Briese: Nein, das weiß ich nicht. Ich will da auch nicht irgendwie mutmaßen.

Luther hier – Luther da. Trotzdem scheint es so, als würden die Zahlen in der Kirche weiter zurückgehen: Der Gottesdienstbesuch, die Mitglieder, die Zahl der Taufen, selbst die der kirchlichen Beerdigungen nimmt ab. Wie kommt das?

Briese: An diesem Thema sind wir zur Zeit besonders intensiv dran. Selbstverständlich sind das verschiedene Ursachen. Es gibt eine gesamtgesellschaftliche, aber wir müssen uns als Evangelische Kirche auch mehr deutlich machen, ob und wo und wie wir wirklich noch gehört werden. Wir müssen die Menschen viel stärker in ihrem Alltag wahrnehmen.

Und das heißt?

Briese: Auch ganz einfach da sein, wo die Menschen sind: In Vereinen, auf Veranstaltungen, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern viel mehr hören, wie die Menschen reden, was sie bewegt, was sie denken. Ich glaube, wir haben einen großen Schatz, den wir den Menschen anbieten können: Lebenshilfe, Orientierung – gerade in unserer Zeit.

Brauchen wir mal wieder einen Luther?

Briese: Das klingt wie Roman Herzog: „Es muss ein Ruck durch dieses Land gehen“. Aber natürlich ist es so, dass unsere Gesellschaft auf Menschen, die im Vordergrund stehen, reagiert. Persönlichkeiten können viel bewegen. Luther, wie wir ihn hatten, wird es so natürlich nicht mehr geben. Aber ich nehme schon deutlich war, wie Vertreter der Kirche beobachtet werden – was sie sagen und wie sie leben und wie ihre persönliche Glaubenshaltung ist.

Was wünschen Sie sich denn zum Lutherjahr für unsere Region?

Briese: Ich wünsche mir ein fröhliches, gemeinsames Feiern – gerade auch mit unserer katholischen Schwesterkirche. Aber wir müssen auch reflektieren, wo wir als Evangelische gefordert sind. Ein „Reformations-Hype“ steht uns allerdings nicht gut zu Gesicht. Wir müssen ja auch kritisch auf Luther blicken. Er hat sich in einer seiner Schriften sehr abfällig zu Juden geäußert. Etwas, was mir besonders wehtut, zumal er 1523 noch ganz anders an die Öffentlichkeit getreten war: Damals hatte er gesagt, die Christen seien Schuld daran, dass die Juden sich nicht zu Christus bekehren, weil sie diese so schlecht behandeln. 20 Jahre später sind die Äußerungen unfassbar! Das schmerzt uns heute noch! Umso mehr müssen wir uns vor Augen halten, wie wir mit Menschen anderer Kultur und Religion umgehen. Wir haben dafür einzutreten, dass deren Würde niemals verletzt wird.

Margot Käßmann hat man mal gefragt, ob sie gerne mit Luther verheiratet gewesen wäre. Wie wär das bei Ihnen?

Briese: (lacht) Diese groben Sprüche, die er manchmal von sich gegeben hat, an die hätte ich mich sehr gewöhnen müssen…