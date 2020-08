Winzer suchen Paten

„Wein Gut Wümme“ Unterstedt plant professionellen Anbau

+ © Menker Prost! Uwe Mühlau (v.l.), Joachim Cordes und Joachim Weber freuen sich auf ihren Wein. © Menker

von Guido Menker schließen

Unterstedt – Die Reben stehen gerade einmal seit einem Jahr auf dem Feld, und mit den ersten abgefüllten Flaschen ist aller Voraussicht nach 2022 zu rechnen. Aber dennoch gibt es schon erste Anfragen von Gastwirten in der Region, die gerne den Wein aus Unterstedt in ihre Karte aufnehmen möchten. Das freut Joachim Cordes, Uwe Mühlau und Joachim Weber, die an diesem Vormittag stellvertretend für die noch junge GbR mit dem Namen „Wein Gut Wümme“ rausgekommen sind, um mit Blick auf die 1 000 Rebstöcke über ihr Vorhaben zu sprechen. Das ist an sich nicht neu, doch jetzt stellen sie ihre Leidenschaft für Weinanbau auf professionelle Beine.