Das neue Jahr ist recht winterlich gestartet. Es gab reichlich Frost und auch etwas Schnee, wie hier in der Rodau-Wiedau-Niederung am Rande der Kreisstadt. Schon von Sonntag an wird ein winterliches Comeback erwartet.

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Es hat sich schon herumgesprochen: Der Winter startet ein Comeback. In der kommenden Woche kann er noch einmal richtig zuschlagen. Das Ganze hängt mit einem Hoch zusammen, das sich in den nächsten Tagen über Skandinavien aufbläht. Es lenkt aus dem russischen Eisschrank ein Paket eisiger Luft in Richtung Mitteleuropa.

Doch zunächst dauert das milde und endlich mal wieder freundliche Wetter am Sonnabend noch an. Acht Grad sind für Vorfrühlingsgefühle allerdings zu wenig. Ab Sonntag sickert aus Nordosten allmählich kältere Luft ein.

Nach leichtem Regen am Tag rieseln in der Nacht auf Montag im Altkreis Rotenburg erste Flocken. Am Montag und Dienstag flockt es zeit- und gebietsweise weiter, wobei sich die Sonne zurückhält. Die Tageswerte überschreiten kaum noch den Gefrierpunkt und in den Nächten zieht der Frost auf minus zwei bis minus fünf Grad an. Ab Wochenmitte fließt mit einem eisigen Ostwind sehr kalte Frostluft ein. Dann stellt sich voraussichtlich tagsüber leichter Dauerfrost um minus zwei Grad ein und in den klaren Nächten könnte es über Schnee sogar auf deutlich unter minus fünf Grad in den Keller gehen. Neben durchziehenden Wolkenfeldern mit etwas Schnee sind auch lange sonnige Phasen drin. Wie lange Väterchen Frost uns im Griff behält, ist noch völlig offen.

Das neue Jahr startete mit einem ziemlich winterlichen Januar. Obwohl er längst nicht so streng ausfiel wie in Süddeutschland, erlebten wir in Rotenburg und umzu immerhin den kältesten Jahresbeginn seit 2010. Die Fröste blieben allerdings gemäßigt, was sich an der unterdurchschnittlichen Zahl der Eistage (Dauerfrost) ablesen lässt. Bis zur Monatsmitte dominierten Tiefdruckgebiete mit teils kräftigen Niederschlägen in Form von Regen oder nassem Schnee das Wettergeschehen. Den Schlusspunkt setzte Schneetief „Egon“. Es sorgte am 14. Januar für die maximale Schneehöhe von bis zu acht Zentimeter im Raum Visselhövede. Das Tief schaffte Platz für ein langlebiges „Mittwinterhoch“. Es prägte mit anhaltendem Frostwetter, Nebel, Hochnebel, aber auch ein paar sonnigen Tagen die gesamte zweite Januarhälfte. Beendet wurde die mehr als zweiwöchige Trockenperiode am 30. Januar durch Intensivtief „Hubert“. Mit 13 bis 14 Liter pro Quadratmeter brachte es gebietsweise die größte Niederschlagsmenge des Monats.

Der Januar in Rotenburg im Vergleich zum Klimamittel (1981-2010): Monatsmittel - 0,1˚C (Abw. -1,4˚C) Maximum 7,3˚C (3. Januar) Minimum -11,0˚C (6. Januar) Frosttage (Min. unter 0,0˚C) 18 (normal 16) Eistage (Max. unter 0,0˚C) 5 (normal 6) Niederschlag 67 mm (88 % v. Soll), Visselhövede 78 mm (120 % v. Soll) Sonnenschein 67 Std. (156 % v. Soll)