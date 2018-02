Der Winter kommt doch noch in Fahrt

Schnee und Minusgrade

+ © Menker Bereits in den ersten vier Januartagen kam in der Kreisstadt knapp die Hälfte der normalen Monatsniederschläge runter. © Menker

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Väterchen Frost will es tatsächlich noch einmal wissen. Das erste Mal in diesem Winter wird aus Skandinavien richtig kalte Luft angezapft. Sie macht sich in der kommenden Woche in ganz Deutschland breit, kommt zur Ruhe und kühlt sich dabei weiter ab.