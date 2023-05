Windpark Wohlsdorf: Kommt der Photovoltaikzubau?

Von: Andreas Schultz

Als die Fundamente für den Windpark Wohlsdorf im Norden Rotenburgs gebaut wurden, pflegte die Biogasanlage noch ein eher unscheinbares Dasein im Hintergrund. Inzwischen gerät die Anlage als Standort einer Wasserstoffproduktion in den Fokus. © Schultz

48 Megawatt bringt der Windpark Wohlsdorf am Rande des Rotenburger Stadtgebiets an Leistung. Die Betreiber spielen mit dem Gedanken, neben dem Elektrolyseurprojekt eine Photovoltaikanlage mit 20 Megawatt Leistung zu bauen.

Rotenburg – Rückblickend war es wohl die beste Strategie, vermutet Bürgermeister Torsten Oestmann: Als der Verwaltungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss für das Elektrolyseprojekt am Windpark Wohlsdorf gefällt hat, kam das den künftigen Betreibern entgegen. Das sagt auch Reon-Geschäftsführer Florian Massante: „Wir hatten dadurch eine bessere Ausgangslage bei der Förderung.“

Mit den erhofften Mitteln aus dem Wirtschaftsministerium steht und fällt das Elektrolyseurprojekt, das täglich 4,5 Tonnen Wasserstoff am Rande des Rotenburger Stadtgebiets auf dem Grundstück einer ehemaligen Biogasanlage erzeugen soll. Für den Förderantrag hatte die Betreiberfirma erst einmal Dokumente abgeben müssen, die etwa die Absichtserklärung künftiger Wasserstoffabnehmer enthält, aber eben auch die Zusage für den Standort der Anlage und die Unterstützung vor Ort. Für jedes dieser Dokumente gebe es in dem Verfahren Punkte gegenüber konkurrierenden Antragstellern – und im Fall des Lilienthaler Ökoenergie-Unternehmens Reon, das den Windpark mit der Wohlsdorfer Beteiligungsgesellschaft Capcerta betreibt, könnten diese Punkte entscheidend sein – immerhin sei der Fördertopf viermal überzeichnet, wie Massante während der Sitzung des Ausschusses für Planung und Hochbau am Donnerstag mitteilte.

Es war also Eile geboten mit dem Aufstellungsbeschluss. Das Vorgehen im nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss verteidigt der Bürgermeister daher: „Das haben wir nicht so gemacht, um die Öffentlichkeit auszuschließen, sondern um das Verfahren schnell anschieben zu können“, sagt er. Die Stadt verliere dadurch auch nicht ihre Handlungsfähigkeit in der Sache, „wir haben jede Menge Änderungsmöglichkeiten während des weiteren Verfahrens“.

An den Planungen der Betreibergesellschaft hat sich indes wenig geändert: Die zehn Megawatt Elektrolyseurleistung zieht sie vom Windpark mit seinen acht Windkraftanlagen ab, wie Projektingenieur Paul Meyer erklärt. Die Nennleistung der dortigen Anlagen summiert sich auf 48 Megawatt – jede Menge Spielraum also bei Volllast. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Photovoltaik-Anlagen mit bis zu 20 Megawatt Leistung zu installieren – „wenn es nach uns geht“, sagt Meyer und liefert auch gleich eine Begründung: „Die Erzeugung von Windenergie und Photovoltaik ergänzen sich ganz gut.“ Welche Flächen dafür infrage kommen, sei noch in Abstimmung.

Ein Umdenken hatte es bezüglich der Priorität gegeben: Vor Wochen stand noch im Raum, den Elektrolyseur zu nutzen, wenn der Netzbetreiber den erzeugten Strom aufgrund der Auslastung teilweise nicht einspeist, „extern runter regelt“, wie Meyer sagt. „Aber das ist schlecht planbar und sorgt nicht für eine ordentliche Auslastung“, erläutert der Projektingenieur. Inzwischen ist daher geplant, die Wasserstofferzeugung dauerhaft laufen zu lassen – die zu bauende Anlage soll also 6 000 Stunden pro Jahr laufen. Den Wirkungsgrad beziffern Geschäftsführer und Ingenieur mit rund 65 Prozent – noch mehr, wenn man die Nutzung der Erzeugungshitze für das Nahwärmenetz Brockeler Straße und/oder zum Heizen des nahe gelegenen Hähnchenstalls einberechnet, argumentiert Massante.

Den weiteren Fahrplan sieht Meyer so: Die Genehmigungsbehörden werden schon jetzt mit ersten Infos und Dokumenten versorgt. Richtig losgehen kann es, sobald ein positiver Förderbescheid vorliegt – also „bestenfalls nächstes Jahr. Dann könnte der Betrieb Anfang/Mitte 2025 starten“.

Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger seien aktuell noch nicht vorgesehen, sagt Massante. Zu viel sei noch in der Schwebe. Die Technologie sei noch nicht derart erprobt, wie es im Bereich der Windkraft der Fall ist. Darüber hinaus bleibt die Unsicherheit durch das Henne-Ei-Prinzip: Die Wasserstofftankstellen existierten noch nicht, genauso wenig die mit Wasserstoff fahrenden Laster. „Alle Glieder der Kette laufen derzeit ins Ungewisse“, sagt Massante und fügt hinzu: „Was hier versucht wird, ist sportlich“.