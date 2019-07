Willkommen im Leben

Sie begrüßen jeden Neubürger des Landkreises Rotenburg wenn möglich persönlich, geben den Eltern nützliche Tipps und verteilen kleine Begrüßungsgeschenke: die Familienbesucherinnen. Doch die Ehrenamtlichen brauchen auch Nachwuchs in den eigenen Reihen.

VON ANN-CHRISTIN BEIMS

Rotenburg – Der größte Dank für ehrenamtliche Arbeit ist ein strahlendes Lächeln von denen, denen man eine Freude bereiten und helfen konnte. So geht es auch Ursula Bohms, Marianne Vajen und Anita Martin. Die Drei sind Familienbesucherinnen und im Auftrag des Landkreises unterwegs, um Neugeborene zu begrüßen und die Eltern zur Geburt zu beglückwünschen. „Es ist immer wieder spannend. Wenn die Kleinen einen anlächeln, gehe ich zufrieden nach Hause“, erklärt Vajen.

Die Eltern erhalten einige Wochen nach der Geburt ihres Kindes ein Schreiben des Landrates mit einem Terminangebot für einen Familienbesuch. Stellvertretend überbringen die Botinnen eine Tasche mit Informationsmaterial sowie einem Geschenk für das Baby. So können Eltern über bestehende Angebote und Hilfen informiert werden. „Denn am Anfang ist viel Organisatorisches, das erledigt werden muss“, erklärt Sandra Schmidt, die Bereichsleiterin der Frühen Hilfen des Landkreises. Alle zwei Monate werden die Willkommenstüten gepackt und die neuen Erdenbürger begrüßt.

Seit einigen Monaten gehören dazu nicht nur Erstgeborene, sondern auch Geschwisterkinder. „Der Besuch ist dann aber weniger umfangreich“, erklärt Nicola Röhrs aus dem Rotenburger Familienservicebüro. „Viele Eltern haben sich das für die Geschwister ebenfalls gewünscht, also haben wir das Projekt weiterentwickelt“, ergänzt Schmidt. Dazu gehört eben auch, neue Familienbesucherinnen zu akquirieren. „Das Ganze lebt von den ehrenamtlich Tätigen.“

Und unter diesen finden sich bisher keine Männer. „Das hat sich so entwickelt“, sagt Schmidt. Sie vermutet dahinter die Themen: Beim Stillen, Pflegeaspekten und Ähnlichem hilft die Lebenserfahrung der Frauen weiter. Ungewöhnlich sei es auch, dass nur der Mann Zuhause ist, um sich mit den Besucherinnen zu unterhalten. „Aber es kommt vor“, sagt Vajen. „Die Männer fragen aber viel gezielter nach.“ Martin hat da eine Vermutung: „Wahrscheinlich sind sie skeptischer“, sagt sie und lacht.

Um den Nachwuchs begrüßen zu können, brauchen die Besucherinnen auch Nachwuchs in den eigenen Reihen – denn die Geburtenzahlen steigen. 2018 gab es 1 506 neue Erdenbürger im Landkreis und etwa 818 Familienbesuche – nicht jeder möchte das Angebot in Anspruch nehmen. Zuletzt sind sechs neue Frauen bei einer Schulung im April auf ihre Aufgabe vorbereitet worden. Dabei lernen sie alles Wissenswerte, auch in Rollenspielen: kindliche Entwicklung, Gesprächsführung, die Angebote im Landkreis und interkulturelle Übungen. „Man profitiert dabei auch von erfahrenen Besuchern, denen man Fragen stellen kann“, sagt Röhrs. Außerdem begleitet das Servicebüro die Helferinnen durch regelmäßigen Austausch. „Und wir können die Termine so legen, wie es uns passt“, erklärt Bohms, die viel Spaß daran hat, durch das Engagement viele Leute kennenzulernen.

Denn jeder Besuch ist anders, kann von zehn Minuten bis hin zu einer Stunde variieren. Manche Eltern sind zurückhaltend. „Das ist normal und in Ordnung, es ist etwas sehr Privates“, sagt Schmidt. Andere seien sehr offen. „Ich war in einer Familie mit einem Frühchen und sie haben mir ihre Geschichte erzählt, das war etwas besonderes. Das Kleine war nicht größer als eine Hand bei seiner Geburt, das ist mir nahe gegangen“, erinnert sich Martin, die seit 2011 dabei ist. „Die Kinder sind alle in etwa demselben Alter beim Besuch, und es ist immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich entwickelt sie sind.“

Derzeit kann das Stadtgebiet Rotenburg von den Ehrenamtlichen nicht persönlich betreut werden. Für den gesamten Landkreis stehen 37 Besucherinnen zur Verfügung – zu wenig, um den Bedarf zu decken. „Daher bitten wir Eltern aus dem Stadtgebiet, sich ihre Taschen im Servicebüro abzuholen“, sagt Mitarbeiterin Fiona Roos. Dabei sei es aber ebenso wie bei einem Besuch möglich, Fragen zu stellen. „Wir nehmen uns Zeit für die Eltern und stellen den Inhalt vor“, fügt Röhrs hinzu.

Für das Programm im Rahmen der Frühen Hilfen sucht das Servicebüro weitere Ehrenamtliche. Die Familienbesucherinnen sollten Lebenserfahrung mitbringen, sich in der Region auskennen und einen Führerschein der Klasse B besitzen. Auch Helfer mit Fremdsprachenkenntnissen und Erfahrungen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen werden gesucht. Insbesondere mit der Flüchtlingswelle kam der Wunsch auf, das Angebot auszubauen, um möglichst viele Familien zu erreichen. „Es ist schwieriger, die Themen zu erläutern – man muss sich herantasten oder jemanden finden, der vermitteln kann“, sagt Vajen. Deswegen sind die Materialien mittlerweile mehrsprachig.

„Für uns sind auch die Informationen der Ehrenamtlichen wichtig, um zu sehen, was die Familien bewegt – sonst müsste man aufwendige Befragungen durchführen“, sagt Schmidt. Die Besucherinnen unterliegen der Schweigepflicht, was sie auch einhalten, aber manchmal geben ihnen die Eltern Anregungen mit – damit das Angebot stets aktuell und an den Bedarf angepasst ist.