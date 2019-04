Trotzdem heftigem Gegenwind: Dea will ab Januar weiter suchen

Der heftige Gegenwind hat die Deutsche Erdoel AG (Dea) ausgebremst. Eigentlich wollte das Unternehmen ab Januar in den Kreisen Rotenburg, Verden, Diepholz und Osterholz nach neuen Erdgasvorkommen suchen. Das wurde abgesagt – aber das Vorhaben bleibt. Jetzt steht ein neuer Zeitplan.

Rotenburg – Von Michael Krüger. Die Ankündigung der Dea vom September 2018, Anfang 2019 auf der Suche nach Erdgas seismische Messungen in den Landkreisen Rotenburg, Verden, Diepholz und Osterholz, im sogenannten Feld Unterweser durchzuführen, brachte die Bevölkerung auf. Vor allem im von dem Projekt am stärksten betroffenen Landkreis Verden hatten Bürgerinitiativen und Lokalpolitiker protestiert. Es gab mehrere öffentliche Versammlungen, in denen sich die Unternehmensvertreter verteidigen mussten, dazu Resolutionen aus den Kommunen. Alle mit dem gleichen Tenor: Die schon jetzt von der Erdgasförderung „gebeutelte“ Region dürfe nicht noch stärker belastet werden. Verwiesen wurde in diesem Zusammenhang auch stets auf die erhöhten Krebszahlen in der Samtgemeinde Bothel und im Rotenburger Stadtgebiet, die möglicherweise auch auf die Schadstoffe aus der Gasförderung zurückzuführen sind. Zwei Monate später reagierte das Unternehmen auf den Druck diverser Bürgerinitiativen. Es setzte die geplanten Untersuchungen aus und zog einen Genehmigungsantrag beim Landesbergamt zurück. Jetzt hat Dea nach eigenen Angaben die Verlängerung der Aufsuchungserlaubnis für das Feld Unterweser beantragt.

Dies sei erforderlich, da die Erlaubnis zum 31. Juli auslaufe. Der Landkreis Rotenburg wäre von den seismischen Messungen nur auf ein paar hundert Metern entlang der Bundesstraße 75 zwischen Stuckenborstel und Ottersberg betroffen. Vermutlich auch deswegen hielten sich hier die Reaktionen in einem überschaubaren Rahmen.

Die Suche nach Bodenschätzen und deren Gewinnung unterliege in Deutschland den Vorschriften des Bundesberggesetzes, heißt es von Dea. Um in dem fest umrissenen Bereich Erdgas aufzusuchen oder zu gewinnen, benötigt das Unternehmen, das derzeit vor allem rund um die Kreisstadt Rotenburg Gas fördert, die Verlängerung der bestehenden Bergbauberechtigung. Das sei allerdings noch nicht gleichbedeutend damit, dass konkrete Vorbereitungen für seismische Messungen wieder aufgenommen würden. Diese müssten beim Landesbergamt gesondert beantragt und zugelassen werden. „Wir möchten weiterhin die Möglichkeit haben, nach heimischen Gasreserven zu suchen“, erklärt Dirk Warzecha, Chief Operating Officer bei Dea. „Wir wissen jedoch um bestehende Vorbehalte in Teilen der Bevölkerung und werden darum zunächst aktiv den Austausch mit den Menschen in der Region suchen, bevor wir konkrete Vorbereitungen für seismische Messungen einleiten.“

Anwohner und Politiker hatten nicht nur Schäden an Häusern und Straßen durch das Messverfahren mit „Vibro-Trucks“, die kurzzeitig Schallwellen in den Untergrund senden, befürchtet, sondern auch ganz grundsätzlich die Notwendigkeit einer weiteren Gasförderung infrage gestellt. Genau das will Dea noch in einer öffentlichen Debatte thematisieren. „Wir müssen uns die Frage stellen, welche Rolle Erdgas als Brückentechnologie der Energiewende hat“, so Dea-Sprecher Heinz Oberlach. Warzecha: „Die Diskussion um den Kohleausstieg hat deutlich gemacht, dass Erdgas noch für Jahrzehnte gebraucht wird.“ Untersuchungen zeigten, dass Erdgas in den kommenden Jahren die Kohle als wichtigsten Energieträger im Stromsektor ablösen werde, da Wind- und Sonnenenergie nicht schnell genug ausgebaut werden könnten. Erdgas zählt laut der Dea-Mitteilung nach Erdöl und Steinkohle zur weltweit wichtigsten Energiequelle und deckt rund ein Viertel des globalen Energiebedarfs. Im Stromsektor ist Erdgas mit einem Anteil von 22 Prozent weltweit die Nummer zwei hinter der Kohle.