IGS will eine Oberstufe

Rotenburg - Von Michael Krüger. Im Sommer 2023 könnten die ersten Schüler ihr Abitur an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Rotenburg feiern.

Stadtverwaltung und Schulleitung wollen die gymnasiale Oberstufe an der IGS mit einem geplanten Antrag im Frühjahr 2018 auf den Weg bringen. Es wäre die dritte in der Kreisstadt neben dem Beruflichen Gymnasium an den Berufsbildenden Schulen (BBS) und dem Ratsgymnasium. Ob das wirklich notwendig ist, stellen Kritiker schon jetzt infrage.

Bürgermeister Andreas Weber (SPD) ist überzeugt: „Was die IGS leistet, ist ein ganz hervorragender Standortfaktor für Rotenburg.“ Webers Parteigenossin Heike Behr hatte in der Ratssitzung am Donnerstagabend zum ersten Mal öffentlich angesprochen, was schon seit einiger Zeit in Rotenburg informell die Runde gemacht hatte: Auch die IGS will den Weg zum Abitur anbieten. „Eine Gesamtschule ist immer von Klasse fünf bis 13 gedacht“, sagt Weber. Es sei nie etwas anderes kommuniziert worden – nur habe man sich politisch eben zunächst um den nunmehr verabschiedeten Haushalt 2017 kümmern müssen.

Real- und Hauptschule ersetzen

Die IGS ersetzt in Rotenburg Real- und Hauptschule. 2019 machen dort die letzten Jahrgänge ihre Abschlüsse. Dass bislang auch im Stadtratsbeschluss vom 22. April 2012 zur Einrichtung der IGS nur von einer Schule ohne Oberstufe die Rede war, sei der normale Weg, sagt Schulleiter Sven Thiemer. Denn: Der Antrag auf eine Oberstufe kann erst im fünften Jahr des Bestehens bewilligt werden, also frühestens im Herbst 2018, bestätigt die Landesschulbehörde in Lüneburg.

Benötigt werde dann eine Zehn-Jahres-Prognose und langfristig wenigstens 54 Schüler in der Oberstufe pro Jahrgang. Thiemer und seine Kollegen sehen sich dafür gut gerüstet: „Wir haben schon jetzt das Personal für eine Oberstufe.“ In Rotenburg gebe es zudem nicht das Problem sinkender Schülerzahlen, sagt Bürgermeister Weber. Gerade im Bereich junger Familien verzeichne die Kreisstadt Zuwächse. Und denen müssten Perspektiven durch Vielfalt aufgezeigt werden: „Wir wollen mehr Menschen Bildungschancen eröffnen.“

Dass diese Chancen tatsächlich größer werden, wird im Kreishaus angezweifelt. Während die IGS in städtischer Trägerschaft ist, ist der Landkreis für BBS und Ratsgymnasium verantwortlich. Landrat Hermann Luttmann (CDU) wird in seiner Bewertung der Idee einer IGS-Oberstufe deutlich: „Der Schulstandort Rotenburg würde durch eine dritte Oberstufe geschwächt werden, da dann aufgrund der jeweils geringen Schülerzahlen alle nur das gleiche Grundangebot anbieten könnten.“

Angebote auf Machbarkeit prüfen

Die vier Profile des Ratsgymnasiums und die fünf an den BBS wären mit den aus seiner Sicht erwarteten sinkenden Schülerzahlen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Luttmann zweifelt nicht nur am pädagogischen Mehrwert („Die Oberstufe einer IGS unterschiedet sich pädagogisch nicht von der eines allgemeinbildenden Gymnasiums“), sondern auch an der strukturellen Machbarkeit. Seinen Aussagen nach sei der gymnasiale Anteil innerhalb der IGS sehr gering.

Bis zur Abschaffung der Schulempfehlungen in Niedersachsen habe es in den ersten beiden IGS-Jahrgängen jeweils nur acht Eingeschulte mit Gymnasialempfehlung gegeben. Luttmann: „Es ist deshalb mehr als ungewiss, ob an der IGS Rotenburg überhaupt eine Oberstufe entstehen könnte. Es macht eben doch ein Unterschied, ob – wie in Tarmstedt oder Sittensen – das nächste Gymnasium weit weg ist, oder ob es wie in Rotenburg nebenan steht.“ Nach „derzeitiger Beschlusslage“ unterstütze der Landkreis die IGS-Oberstufe nicht. Eine dritte Oberstufe in Mittelzentren ist auch nach dem Kreistagsbeschluss vom Juni zur Schulentwicklungsplanung abzulehnen.

Bürgermeister Weber erwartet politischen Gegenwind beim Plan, an der IGS eine Oberstufe einzurichten. Da er vom Projekt aber überzeugt ist, sagt er: „Der Auseinandersetzung stelle ich mich gerne.“ Tatsächlich dürften die bekannten Differenzen innerhalb der politischen Lager in der Kreisstadt wieder zutage treten. CDU-Gemeindeverbandschef Eike Holsten betont, dass bislang seine Partei, die Freien Wähler und er als Vorsitzender des Schulausschusses weder vom Bürgermeister noch von einer anderer Partei mit der Überlegung einer Oberstufe konfrontiert worden seien.

Gravierende Veränderungen notwendig

Es sei völlig klar, dass sich so gravierende Änderungen in der Struktur des städtischen Schulangebotes nur parteiübergreifend umsetzen lassen. Andernfalls würde der Schulfrieden in der Stadt massiv gestört. Holsten: „Da bislang niemand mit uns das Gespräch dazu gesucht hat, gehe ich fest davon aus, dass diese Überlegungen nicht ernst zu nehmen sind.“

CDU-Fraktionschef Klaus Rinck wird deutlicher. Er sieht mit einer Oberstufe an der IGS für das Ratsgymnasium und die BBS angesichts sinkender Schülerzahlen „erhebliche Nachteile“. Rinck auf Nachfrage: „Wir befürchten, dass die Einrichtung einer dritten Oberstufe zur Folge haben wird, dass dann keine der drei Oberstufen mehr vernünftig funktionsfähig sein wird.“ Auch müssten die Kosten betrachtet werden. Die IGS bräuchte noch mehr Räume: „Unter fünf Millionen Euro wird sich das Ganze vermutlich nicht realisieren lassen“, schätzt er. Das sei „völlig unnötig“.

Die Befürworter lassen sich von diesen Einwänden nicht abschrecken. Die Zahl von rund 280 Abiturienten aktuell an BBS und Ratsgymnasien könnte auf rund 310 erhöht werden, dann verteilt auf drei Oberstufen. Über Kooperationen lasse sich die Vielfalt nicht nur erhalten, sondern deutlich erhöhen. Dafür müssten die Schulen enger verzahnt werden, um auch bestimmte „Exotenkurse“ anbieten zu können, die schon jetzt nicht mehr an den einzelnen Schulen möglich sind.

Mehr Platz benötigt

Bürgermeister Weber stellt sich eine schul-übergreifende Oberstufenkoordination vor. Schüler könnten dann entsprechend ihren Neigungen Schwerpunkte setzen. Mehr Abiturienten bedeuteten mehr Vielfalt. Weber: „Das könnte ein Quantensprung in der Zusammenarbeit sein.“ IGS-Schulleiter Sven Thiemer: „Das kann nur ein Erfolgsmodell sein.“ Das sehen auch die meisten Eltern so, sagt Stadtelternratsvorsitzende und SPD-Ratsfrau Marje Grafe.

Kommt die IGS-Oberstufe, braucht es mehr Platz. Die zwei IGS-Standorte in der Ahe und an der Gerberstraße sind nur für die Jahrgänge fünf bis zehn ausgelegt. „Es wird gebaut werden müssen“, sagt Weber. Im Antragsverfahren müssten Möglichkeiten insbesondere an der Gerberstraße ausgelotet werden. Auch die Nachnutzung der Pestalozzischule sei eine Option. Der Bürgermeister ist vom Plan überzeugt: „Wir können am grünen Tisch die Grundlage dafür legen, dass mehr Kinder Chancen haben.“