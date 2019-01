Wiedersehen vor Gericht: Ex-Chefarzt klagt auf Wiedereinstellung in Rotenburg

Verden/Rotenburg - Von Michael Krüger. Der Arbeitsrechtsprozess um den ehemaligen Kinderpsychiatrie-Chefarzt des Rotenburger Diakonieklinikums geht in die zweite Runde. Dr. Bernhard Prankel klagt auf Wiedereinstellung, aber das Diako sieht seine Vorwürfe zu Behandlungsfehlern durch ein Gutachten bestätigt. Auch die Verdener Staatsanwaltschaft ermittelt.

Dr. Bernhard Prankel will in seinen alten Job zurück. 18 Jahre lang war er Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJP) in Unterstedt, doch seit Mai ist er seinen Posten los. Sein Arbeitgeber, das Agaplesion Diakonieklinikum, hatte ihn nach öffentlich gewordenen Vorwürfen von Mitarbeitern und ehemaligen Patienten zunächst freigestellt, ihm dann im Juni fristlos gekündigt.

Am Dienstag, einen Tag vor seinem 60. Geburtstag, kommt es für Prankel nach einem ersten gescheiterten Gütetermin Ende Juli zu einem Wiedersehen mit Vertretern des Diakos. Es geht offiziell um Prankels Kündigungsschutzklage - eigentlich aber um viel mehr.

Die Vorwürfe gegen Prankel wiegen schwer und wurden durch ein kurzfristig eingereichtes Gutachten des Diakos vor dem eigentlich schon für Oktober geplanten zweiten Verhandlungstag noch einmal untermauert. So sieht es jedenfalls die Gegenseite. Mehr als 200 Seiten ist es stark, erstellt hat es die Professorin Renate Schepker, Chefärztin des Südwürttembergischen Zentrums für Psychiatrie. Sie hat zahlreiche Gespräche mit Betroffenen und Mitarbeitern geführt, heißt es von Unternehmenssprecher Matthias Richter.

Gutachten bestätigt Vorwürfe

Auch wenn er wegen des laufenden arbeitsrechtlichen Verfahrens keine Details nennen dürfe, sagt er: „Mit außerordentlichem Bedauern müssen wir zusammenfassen, dass viele der in der Presse gegen den ehemaligen Chefarzt der KJP erhobenen Vorwürfe durch die Rückmeldungen Betroffener und vor allem durch das nun vorliegende Gutachten bestätigt werden.“ Dem Chefarzt wird unter anderem vorgeworfen, zu oft Patienten in der „Gummizelle“ untergebracht oder falsche Medikamente verordnet zu haben, auch die Mitarbeiterführung wird kritisiert, es hätten Zustände wie in einem „totalitären Regime“ geherrscht.

Um die Vorwürfe zu prüfen, hat die Staatsanwaltschaft in Verden zwischenzeitlich die Polizei eingeschaltet. „Wir führen Ermittlungen“, bestätigt der Sprecher der Polizeiinspektion Stade, Rainer Bohmbach. Die Polizei in Rotenburg hatte den Fall abgegeben, um sich nicht dem Vorwurf zu großer Nähe zu Prankel auszusetzen - die Behörden sind auf die Zusammenarbeit mit der KJP angewiesen.

Detaillierte Beweisaufnahme

Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, Martin Schanz, wird „wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der gefährlichen Körperverletzung“ ermittelt. Hintergrund seien mögliche Behandlungsfehler. Die Vorwürfe reichen hin bis zur Körperverletzung mit Todesfolge, auch Abrechnungsbetrug taucht im Gutachten auf, ist zu vernehmen.

Ein Urteil wird am Dienstag in der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Susanne Trautmann von beiden Seiten noch nicht erwartet. Es dürfte stattdessen in die detaillierte Beweisaufnahme gehen. Zu weit liegen die Positionen auseinander, auch eine finanzielle Einigung gab es angesichts der im Raum stehenden Vorwürfe bislang nicht. Zuletzt hatte Prankel gegenüber der Kreiszeitung geäußert, sich keiner Schuld bewusst zu sein. Die Kündigung sei unberechtigt, und er werde die Vorwürfe widerlegen, ließ er über seinen Anwalt mitteilen.