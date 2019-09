Gregor Gysi gewährt Einblicke in seine sechs Leben

Rotenburg – Dienstagabend im Rotenburger Wachtelhof: Er ist wieder da – doch bitte keine falschen Schlüsse: Dies ist keine Anspielung auf den gleichnamigen Roman oder auf den, der ihn als Hörbuch eingelesen hat und sich auch gern mal im Wachtelhof ein Stelldichein gibt, nämlich Christoph Maria Herbst. Sondern auf einen Politiker, der die deutsch-deutsche Historie ebenfalls nicht unmaßgeblich geprägt hat, und zwar die der Nachkriegszeit: Gregor Gysi.

Dem ehemaligen Enfant terrible der Politszene, nach einem Jahr erneut gemeinsam mit Moderator Hans-Dieter Schütt zu Gast und dieses Mal klug genug, die beiden weit im Voraus ausverkauften Lesungen auf zwei Tage zu verteilen, sieht man seine mehr als 70 Lenze nicht an. Seine Tipps zum Altern („die Privilegien des Alters annehmen, sich den Lebenstraum erfüllen, anstatt alles zu vererben“) klingen wie Hypothesen einer fernen Zukunft. Von denen hat der Rechtsanwalt, der noch vor wenigen Stunden die Eltern eines getöteten Jungen in Berlin als Nebenkläger vertreten hat und der auch als Moderator, Autor und eben Politprofi unterwegs ist, jede Menge in petto. Ob er die Vielfalt brauche? „Auf jeden Fall habe ich sie!“

Entsprechend reichhaltig nehmen sich denn auch die Attribute aus, mit denen der Spross eines DDR-Funktionärs, aber auch Nachfahre eines Geflügelzüchter-Gurus, bedacht wird oder sich selbst bedenkt: Doppelquotenbringer bei Talkshows, der die am Bildschirm vereint, die ihn mögen und verachten – (ein Stigma, mit dem der letzte SED-Vorsitzende nach der Wende lange öffentlich kämpft und der zum Teil wohl auch die vorgestellte Autobiografie „Ein Leben ist zu wenig“ geschuldet ist), Problem-Magnet („Als Anwalt ziehe ich Probleme an und setze mich für die in Schwierigkeiten ein“), einer, der ungeachtet der Konsequenzen mit fast kindlichem Spaß sogar im Bundestag gegen den Stachel löckt.

Moderator Schütt, der immer wieder versucht, den sympathischen Selbstdarsteller und Charakterkopf auf Kurs zu halten – zu viele Anekdoten wollen auch nach ausgedehnter Lesetour noch erzählt werden – attestiert Gysi angesichts fortgesetzten schamlosen Understatements „die Höchstform der Arroganz“. Da agieren Zwei, die sich schätzen und verstehen – und die wirklich etwas zu sagen haben.

+ Auch beim Signieren gibt sich Gysi publikumsnah. © Heyne

Klar, dass es im Kern immer wieder um die DDR geht – in Ostberlin aufgewachsen, hat Gysi als einer von gerade mal 600 Anwälten in dem sozialistischen Staat schon im zarten Alter von 24 die Stimme gegen den Staat erhoben, und das ganz legal. Widersprechen als Nische in der DDR – eine Rolle, die dem blitzgescheiten Querdenker mit nicht eben kleinem Ego auf den Leib geschneidert ist. Auch später erhebt er seine Stimme, vertritt die Verlierer der Geschichte – und provoziert. Die Demonstration am 4. November auf dem Alexanderplatz, die erste legale Kundgebung vor 500.000 Menschen sei seiner Idee entsprungen – klar, dass er fast als einziger in seiner Rede auch eine Botschaft an die Stasi schickte: „Der Satz ‚Das möchte ich am Telefon lieber nicht sagen‘ muss der Vergangenheit angehören!“

Erstaunlich, wie sich der Mann mit „bisher sechs Leben“ immer wieder neu erfindet – als er rekapituliert, wie er nach der Wende geschmäht und sogar bespuckt wurde, wirkt er geradezu altersweise. Das bescheinigen ihm auch die Zuschauer.

„Messerscharf, brillant, und doch nachvollziehbar – er hat nichts von seinem Charisma verloren“, meint Joachim Looks, der sich noch gut an einen Vortrag an einer Schule in Verden in den 1990-ern erinnert. Seine Frau Christiane, die ihn zur gleichen Zeit in Bremen erlebte, meint: „Er ist altersmilder geworden – beim Thema Ost-West war er damals angefasst, ja fast giftig.“ Auch Jörn Klee aus Scheeßel ist, wie viele der 250 Besucher, angetan: „Einer der letzten politischen Charakterköpfe heute, eine echte Type – auch wenn man politisch nicht immer einer Meinung sein muss.“ hey