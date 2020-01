Wider das Vergessen

Holocaust-Andacht mit Ausstellung „Kinder-Euthanasie“

+ Die Bremer Kulturwissenschaftlerin Gerda Engelbracht gibt Moderator Henrik Pröhl Einblicke in die Entstehung der Ausstellung „Kinder-Euthanasie“. Fotos: Heyne

Rotenburg – Die große Politik war am Montag vom Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz geprägt. Auch in Rotenburg nahmen am Abend rund 180 Menschen in der Kirche zum Guten Hirten an einer Andacht zum Holocaust-Gedenktag teil.