„Das Wetter ist unser größter Feind“

Rotenburg - Von Stefanie Wegele. Eine große Spinne klebt an der Fassade des Geister-Hotels, im Fenster sitzt ein Skelett, ein Geist schwebt umher. Seit Mitte der Woche steht das Grusel-Geschäft auf dem Lohmarkt und wartet auf die Besucher des Frühjahrsmarktes, der an diesem Wochenende in Rotenburg stattfindet. Johann-Otto Burghard ist seit 27 Jahren Inhaber des Geister-Hotels und spricht über sein Fahrgeschäft, das Wetter, die Zukunft und das Leben im Wohnwagen.

Herr Burghard, warum heißt ihr Geschäft Geister-Hotel und nicht Geisterbahn?

Das Geister-Hotel ist wie eine Art Irrgarten, durch den die Besucher durchgehen. Es fährt nichts. Im Inneren ist es angelegt wie ein altes, mystisches Hotel mit vielen dunklen Gängen und Räumen und indirekter Beleuchtung. Seit 2000 heißt das Geschäft jetzt Geister-Hotel, vorher war es seit 1981 der Gruselpalast.

Werden die Besucher auch von lebenden Geistern erschreckt?

Nein. Menschen, die mit Kettensägen rumlaufen, sind zu krass. Lebende Figuren sind vom Publikum nicht mehr gewünscht. Wir wollen vor allem Familien mit Kindern ansprechen, auch deshalb verzichten wir auf echte Geister.

Ab welchem Alter dürfen Kinder in Ihr Geister-Hotel?

Es dürfen alle rein, die keine Angst haben. Es gibt hier keine Altersbeschränkung. Ein Durchgang kostet drei Euro pro Person. Maximal dürfen vier Leute ins GruselHotel, denn die Effekte müsssen ja auch immer wieder neu aktiviert werden.

Sind Grusel-Geschäfte in der heutigen Zeit, in der im Internet, Fernsehen und Kino so viele gruselige Reize geboten werden und alles immer höher, schneller und weiter sein muss, überhaupt noch attraktiv?

Es ist tatsächlich schwierig, den Reiz dafür aufrechtzuerhalten. Die Menschen sind gesättigt mit Angeboten. Damals, als wir den Gruselpalast Step-by-Step aufgebaut haben, wurden Geisterbahnen vom Publikum verlangt. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, in diese Richtung zu gehen. Aber es könnte tatsächlich sein, dass wir diese Saison das letzte Mal mit unserem Geister-Hotel unterwegs sind.

Und dann?

Wir haben bereits fix und fertige Pläne im Kopf, unser Geschäft mit einer anderen Thematisierung fortzuführen. Es könnte sein, dass das Geister-Thema dann für uns ganz gestorben ist und wir etwas anderes machen, eher in die lustige Richtung. Mehr will ich aber noch nicht verraten. Wir werden uns im Winter mit Experten zusammensetzen und über die konkrete Umsetzung beraten.

Ist es überhaupt noch lukrativ, mit einem Geschäft auf dem Jahrmarkt unterwegs zu sein?

Es wird tatsächlich immer schwieriger. Vor allem sind wir sehr vom Wetter abhängig, das Wetter ist unser größter Feind. Früher gab es gefühlt mehr ganz normale Temperaturen, weder zu heiß, noch zu verregnet oder zu stürmisch. Das Wetter hat sich zum Nachteil geändert. Und die Wetter-Apps versauen uns da tatsächlich auch sehr viel. Wenn die Leute in ihrem Handy sehen, dass es vielleicht regnen könnte, kommen sie erst gar nicht, auch, wenn es dann gar nicht regnet. Und wir geben ja keine Absagen. Wir sind bei jedem Wetter da. Dazu kommt natürlich auch, dass seit der Einführung des Euro alles teurer geworden ist. Viele Familien müssen aufs Geld schauen und suchen nach Einsparmöglichkeiten.

Sie sind jetzt 60 Jahre alt. Andere Menschen schielen da schon auf die Rente. Denken Sie auch darüber nach, als Schausteller aufzuhören?

Nein, auf gar keinen Fall. Den Job macht man, bis man in die Kiste fällt oder es aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr machen kann. In Rente geht man als Schausteller nicht.

War es immer Ihr Wunsch, Schausteller zu werden?

Ich bin bereits Schausteller in der sechsten Generation. Da hat man gar nicht so sehr darüber nachgedacht, was man mal werden möchte, ich bin da einfach reingewachsen. Ich war als Kind schon ständig mit meinen Eltern auf dem Jahrmarkt unterwegs und fand das aufregend und schön.

Werden Ihre Kinder auch in Ihre Fußstapfen treten?

Ja. Mein 37-jähriger Sohn betreibt bereits unsere größere Anlage „Ghost“ und wird das Geschäft übernehmen. Und die Enkelkinder werden das dann hoffentlich auch weiterführen. Wir sind ein richtiger Familienbetrieb.

Warum erfüllt Sie dieser Job?

Ich freue mich immer sehr, wenn die Leute in unserem Fahrgeschäft gut unterhalten werden. Ich sehe ja die direkte Reaktion, wenn sie rauskommen. Vielen steht das Gruseln noch ins Gesicht geschrieben, oder sie strahlen oder zeigen den Daumen hoch. Auch, wenn die Besucher um Geister-Hotel unterwegs sind, kommen oft Schreie heraus. Das ist natürlich für uns ein schönes Gefühl und eine Bestätigung.

Gibt es auch Meckerer?

Ja, natürlich gibt es auch die, die es langweilig finden. Aber das darf man sich gar nicht zu Herzen nehmen.

Sie sind vor allem in Nidersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen unterwegs. Gibt es auch Jahrmarkt-Fans, die den Festen hinterher reisen und Ihnen dann Hallo sagen?

Es kommen kaum Besucher, die ich schon von anderen Märkten her kenne. Aber es gibt tatsächlich eine Kirmes-Fangemeinde, die sich jedes Wochenende ein neues Fest sucht und hinterher reist. Außerdem gibt es sehr viele Menschen, die die Fahrchips der Fahrgeschäfte sammeln. Da kommen schon immer wieder auch Leute zu uns, die uns fragen, ob wir schöne Chips haben, möglichst neue, die noch glänzen und keine Scharten haben. Und die kaufen sie uns dann ab.

Sie leben von März bis Oktober fast ausschließlich im Wohnwagen, wenn Sie durch ganz Deutschland tingeln und auf den verschiedenen Jahrmärkten unterwegs sind. Ist das nicht unglaublich anstrengend und einengend?

Nein, ich bin es ja gar nicht anders gewohnt. Wir haben in unserem Wohnwagen auch alles, was man braucht, mir fehlt es an gar nichts. Meine Frau ist ja auch immer dabei, und einer unserer Angestellten wohnt auch mit uns im Wohnwagen.

Würden Sie den Wohnwagen als Ihr Zuhause bezeichnen?

Nein, der Wohnwagen ist nur unser zweites Zuhause. Wir wohnen eigentlich in Hamm in Nordrhein-Westfalen, haben dort ein Haus mit einem Garten. Den ganzen Winter über sind dort auch in einer Halle das Geister-Hotel und unser großes Geschäft eingelagert.

Sie müssen Ihr Geister-Hotel auch komplett zerlegt transportieren. Wie lange dauert es, bis es wieder ganz aufgebaut ist?

Hier in Rotenburg sind wir am Dienstag mit dem Geister-Hotel in Einzelteilen auf dem Anhänger angekommen. Das war gar kein Problem, wir können auf den Straßen so schnell fahren wie Wohnwagen. Bis das Ganze dann aufgebaut ist, dauert es etwa anderthalb Tage. Im Anschluss kommen dann noch die Kleinigkeiten wie Animation und Beleuchtung. Und erst kurz vorher stellen wir dann die große Figur vor unser Geschäft, die zu den Leuten spricht, sie animiert und Lust auf den Grusel-Irrgarten macht.

Wird das Geschäft nochmal überprüft, bevor die Leute reindürfen?

Ja, die örtliche Abnahme ist in der Regel für jede Veranstaltung separat. Zum Tüv muss das Geschäft wie ein Auto in der Regel alle ein bis zwei Jahre. Wir warten das Geister-Hotel natürlich regelmäßig, das ist bei jedem Geschäft notwendig.

In Rotenburg ist der Frühjahrsmarkt sehr nah an der Fußgängerzone. Ist das besser fürs Geschäft?

Je mehr Laufkundschaft, die in der Innenstadt etwas besorgt und dann noch über den Jahrmarkt schlendert, desto besser ist das natürlich. Gerade in Nordrhein-Westfalen sind Märkte oft direkt in der Innenstadt, das ist optimal. In Niedersachsen sind sie oft auf großen Plätzen. Manchmal sind Märkte auch weiter außerhalb. Wenn man Pech hat, ist das bei den Besuchern nicht so begehrt. Hier in Rotenburg ist die Lage gut, wir waren vor vielen Jahren schon mal hier. Wir freuen uns schon darauf, möglichst vielen Besuchern ein Grusel-Gesicht zu zaubern.