Nach der Hitze ist vor der Hitze

Von: Reinhard Zakrzewski

Teilen

Die Sonne brennt in der kommenden Woche wieder. Auch Regen ist erstmal nicht in Sicht. © Zakrzewski

Heiße Tage liegen hinter uns, heiße Tage liegen vor uns. Zwar steht am Wochenende in Sachen Temperatur eine Erholung an, kommende Woche zeigt das Thermometer aber wieder bis zu 30 Grad. Unterdessen gibt es in der Region einen neuen Hitzerekord.

Rotenburg – Schauer und Gewitter vertreiben am heutigen Freitag die heiße Luft aus Norddeutschland. Danach ist Durchatmen und Durchlüften angesagt. Doch der Hochsommer bleibt in Lauerstellung. Denn schon in der kommenden Woche bahnt sich unter dem Einfluss eines stabilen Hochs eine neue Hitzewelle an. Bis Sonntag bewegen wir uns noch im sehr angenehmen Bereich von maximal 21 bis 23 Grad.

Nach Abzug des hoffentlich kräftigen Regens gibt es heute nur wenig Sonnenschein, am Wochenende aber deutlich mehr davon. Anfang der neuen Woche steigen die Temperaturen schon wieder an – mehr als 25 Grad am Montag auf bis zu 30 Grad zur Wochenmitte. Auf einem ähnlichen Niveau geht’s dann voraussichtlich bis zum folgenden Wochenende weiter. Dazu brennt die Sonne von einem maximal leicht bewölkten Himmel.

Hitzerekord am 20. Juli

Immerhin versprechen die Nächte mit Tiefstwerten von 12 bis 16 Grad ein wenig Erfrischung. Regen ist nicht in Sicht, sodass die Dürre in die Verlängerung geht. Mitte August wird es dann spannend. Entweder kann sich ein Tief aus Westen mit Regen und kühlerer Luft gegen den Hochdruckblock über dem Kontinent durchsetzen oder wir erleben eine Hitzewelle mit offenem Ende.

Der Rückblick: Statt regelmäßiger Niederschläge und teils heftiger Gewitter mit Starkregen wie im vergangenen Jahr, sorgte der so genannte „Heumonat“ im Rotenburger Land mit eher spärlichen Niederschlägen für eine Zuspitzung der Dürre- und Waldbrandgefahr. Wiederholte Heißluftschübe aus Spanien brachten so manchen Kreislauf ins Wanken. Besonders vom 17. bis 20. Juli, als eine mächtige Hitzewelle Norddeutschland erstmals Temperaturen bis zu 40 Grad brachte – vereinzelt auch noch etwas darüber. So registrierte die Wetterstation Neuwiedenthal am 20. Juli für Hamburg eine neue unglaubliche Bestmarke von 40,1 Grad. Rotenburg verzeichnete mit „nur“ 38,8 Grad aber ebenfalls einen Rekordwert (bisher 37,6 Grad am 9. August 1992).

Relative Feuchtigkeit sinkt

Gleichzeitig sank die relative Luftfeuchtigkeit am 19. und 20. Juli – den beiden so genannten Wüstentagen (mindestens 35 Grad) – auf das Allzeitminimum von 16 bis 18 Prozent. In Verbindung mit dem glutheißen Wind dürften sich die möglichen Verdunstungsraten dabei der Zehn-Millimeter-Marke genähert haben – allerdings nur bei genügend Feuchtigkeit im Boden und der Vegetation.

Durchziehende Gewitterfronten führten auf ihrer Rückseite immer wieder kühle Meeresluft heran, die sich besonders in den Nächten mit teilweise sehr tiefen Temperaturen im einstelligen Bereich bemerkbar machten. Insgesamt bewegte sich der Juli in Rotenburg und umzu hinsichtlich Sonne und Wärme im Normalbereich, während hinter der Niederschlagsbilanz erneut ein dickes Minus stand.