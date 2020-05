Wertvolles Jahr im MGH

Waffensen – Beim Betreten des Mehrgenerationenhauses Worthmanns Hoff in Waffensen ist das Surren einer Nähmaschine nicht zu überhören. Das hat einen besonderen Grund, denn die 18-jährige Gesa Sophie Grünig näht einfache Mund-Nasen-Bedeckungen, die in vielen Bereichen in der Öffentlichkeit vorgeschrieben sind.

Berge von Stoffen mit und ohne Muster in allen möglichen Farben stapeln sich auf den Tischen des Aufenthaltraumes neben der Küche. Die junge Näherin aus Bötersen absolviert im MGH ihren Bundesfreiwilligendienst. Sie gehört zu jenen jungen Menschen, die sich für das Allgemeinwohl für ein Jahr engagieren. Im Gespräch erzählt die 18-Jährige, die im Juli ihr Freiwilligen-Jahr beenden wird, von ihren Erwartungen und der Arbeit vor der Pandemie sowie darüber, was sich geändert hat. Nach dem Abitur am Sottrumer Gymnasium 2019 habe sie sich für den freiwilligen Dienst entschieden. „Ich wusste nicht genau, was mich im Detail erwartet, obwohl ich mich zuvor über die Aufgabenbereiche schlaugemacht habe.“ Dazu gehören Kinderbetreuung, Büroarbeit, Hauswirtschaft und innerhalb dessen viel Eigeninitiative und Kreativität. „Ich habe einige Projekte im Haus und draußen besonders mit Schulkindern nachmittags und ganztägige Kinderbetreuung während des Ferienprogramms durchgeführt. Das hat Spaß gemacht, war aber auch sehr anstrengend.“

Die Arbeit habe ihr ihre Grenzen aufgezeigt und sie in ihrer Berufsfindung beeinflusst. „Ich habe festgestellt, dass das Kochen und dabei besonders das Thema gesunde Ernährung mir besonders viel Spaß machte.“ Sie möchte Ökotrophologie studieren. Seit den 1960er-Jahren sei das Fach in Deutschland eigenständig im Studium der Ernährungs- und Haushaltswissenschaften. Sie werde sich im Mai in Münster oder Osnabrück an den Universitäten bewerben. Die Bandbreite des Berufsprofils reiche von Ernährungsberater bis hin zu einer Tätigkeit im Marketing bei einem Lebensmittelhersteller, Produktentwicklung und einiges mehr.

Mit der Schließung der Schulen und den Vorschriften und Präventivmaßnahmen der Politik habe sich ihr Alltag im MGH verändert. „Es wurde für die Öffentlichkeit geschlossen.“ Die plötzliche Ruhe in den Räumen sei zu Beginn doch „etwas komisch“ gewesen. Zunächst kam die große Aufräumwelle im Haus. „Wir hatten Zeit, Dinge zu tun, die wir sonst nicht geschafft hätten.“ Statt des gemeinsamen Mittagessens mit den Kindern und Senioren werden die Mahlzeiten zum Mitnehmen an einer Ausgabestelle als „Mittagstisch to go“ direkt an der Tür neben der Küche unter den vorgegebenen Schutzmaßnahmen ausgegeben.

Zurzeit nähe sie einfache Masken auf ihrer eigenen Nähmaschine. Ihr falle das nicht schwer, denn ihre Mutter und Oma hätten ihr schon früh den Umgang mit einer Nähmaschine beigebracht. Sie sei auch Mitglied in einer Nähgruppe für Jugendliche gewesen. Nun hofft sie, dass sich die Vorschriften etwas lockern und die ab August vakante Stelle wieder besetzt werden kann. „Es wird dem nächsten Bufdi sicherlich gefallen. Wir sind hier wie eine kleine Familie. Jeder kann sich auf jeden verlassen und dabei kann man noch viel Spaß haben. Täglich erlebt man im MGH etwas Neues. Jeder Tag verläuft anders.“ Man lerne hier was fürs Leben, das man an keiner Schule oder Uni vermittelt bekomme.

Grünig selbst hat sich ein kleines Denkmal gesetzt. „Ich habe einen Stein als Schlangenkopf bemalt und alle Kinder, die Lust haben, können jeweils einen Stein bemalen und als Teil des Körpers daranlegen.“ Sie hofft, dass sich in einigen Jahren eine Riesenschlange durch das Areal am Worthmanns Hoff winden wird.

Alle Informationen zur Besetzung der freien Stelle in Worthmanns Hoff gibt es unter der Telefonnummer 04268 / 982531. go