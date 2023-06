Hurricane Festival 2023: Küchenteam der Rotenburger Werke versorgt Behörden und DRK

Von: Andreas Schultz

Mehrere Tausend Mahlzeiten kocht das Küchenteam der Rotenburger Werke für DRK, Landkreis und Feuerwehr - nämlich während des Einsatzes auf dem Hurricane-Festival in Scheeßel. Catering-Chef Lars Bremer weiß, worauf es ankommt.

Rotenburg – Die Zusatzstoffe stehen auf den Karten, die Menüs sind laminiert. Es folgt die „Ruhe vor dem Sturm“, sagt Lars Bremer und liefert damit einen treffenden Vergleich. Während des Gesprächs mit der Presse ist Lars Bremer entspannt – noch ist das Hurricane Festival ist zu diesem Zeitpunkt noch ein paar Tage hin. Bei dem stellvertretenden Küchenmeister der Rotenburger Werke laufen alle Fäden zusammen, was das Catering in den Camps von DRK und Behörden angeht. Mehrere Tausend Mahlzeiten werden aus der Küche an der Lindenstraße in Rotenburg auf den Acker am Eichenring in Scheeßel gehen.

Alle sind heiß drauf, motiviert bis in die Haarspitzen.

Entsprechend dürfte sich bei den insgesamt 15 Beteiligten, von Köchen über Fahrer bis hin zu den Mitarbeitern an der Waschstraße im Dauerbetrieb, die Schlagzahl bis zum Mittwoch noch deutlich erhöht haben. Immerhin geht es ab dem Donnerstag um gefüllte Mägen von Landkreismitarbeiterin, Feuerwehrkräften und Rotkreuzlern – auch für sie gilt das alte Sprichwort: „Ohne Mampf, kein Kampf!“ Bis zum Mittagessen am Montag nach dem Festival wird das Team der Werke im Zwei-Schichten-Betrieb durchziehen, um zu jeweils drei Mahlzeiten liefern zu können.

Sie sind „ganz heiß drauf“: Lars Bremer (vorne, links) und das Küchenteam werden den logistisch-kulinarischen Kraftakt vollbringen, DRK und Behörden während des Hurricane Festivals mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. © Schultz

Etwas Nervosität dringt deshalb bei dem ansonsten in sich ruhenden und schlagfertigen Catering-Chef doch durch: „Zeit und Pünktlichkeit sind die größten Stressfaktoren. Ich hoffe, dass wir alle Lebensmittel bekommen, wie wir sie bestellt haben. Das ist meine größte Angst“, gibt der 53-Jährige zu.

Kartoffeln, Nudeln, Reis: die „üblichen Verdächtigen“

300 Kilo Kartoffeln, 80 Kilo Nudeln, 60 Kilo Reis: Das sind nur ein paar Posten auf dem Einkaufszettel für die vielen Mahlzeiten. Diese werden Bremer und sein Team zu vielen Küchenklassikern verarbeiten. Das Schnitzel mit Rotkohl und Kartoffeln etwa „ist ein Muss!“, formuliert der Brockeler. Aber auch an fleischlose Speisen wie das vegane Gemüsecurry, das sich die DRK-Kräfte am Samstagmittag einverleiben, traut sich das Werke-Team heran. Ebenfalls auf dem Speiseplan: Putengeschnetzeltes und Spaghetti Bolognese – „eben die üblichen Verdächtigen“, sagt der Koch und schmunzelt.

Doch „ans Eingemachte“, wie Bremer sagt, geht es bereits vor dem Auftischen. Am Mittwoch galt es zum Beispiel, das Equipment zum Festivalgelände zu schaffen. Ausgabegeschirr, Warmhaltewagen, Reinigungsmittel, Tücher und was sonst noch alles zum Betrieb einer Ausgabestation dazugehört. Die Wärmeausrüstung ist umso wichtiger, da die Werke-Küche die Mahlzeiten frisch kocht: „Das Essen kommt dann per Thermoporter auf dem kürzesten Wege ins jeweilige Camp“, sagt Bremer. Das ist jedes Mal ein kleines Rennen gegen die Zeit.

Von der Küchen- in die Festivalluft

Doch Kochen fürs Hurricane ist nicht nur Stress: Für das Team gibt es gleich eine Reihe guter Gründe, sich auf die arbeitsintensive Woche zu freuen. „Das ist die schönste externe Veranstaltung, die ich im Jahr habe“, sagt Bremer. In dieser Zeit erweitert sich der sprichwörtliche Tellerrand der Truppe, die sonst die eigenen Einrichtungen und darüber hinaus örtliche Veranstaltungen versorgt. „Für die Kollegen ist das auch ein besonderes Highlight: Man kommt mal raus, schnuppert Festivalluft.“ Damit ließen sich auch Langschläfer unter den Beschäftigten aus den Rotenburger Werken locken: „Manche fragen früh, ob sie wieder dabei sein dürfen. Und auch, wenn das sonst manchmal nicht so gut klappt, stehen sie dann pünktlich morgens um vier auf der Matte und packen mit an. Zum Beispiel beim Kaffeeabfüllen und bei anderen Dingen.“

Bremer selbst schätzt in dieser Zeit das Wiedersehen von bekannten Gesichtern, etwa die der „Wiederholungstäter“ vom DRK, und zugehörige kurze Gespräche. Selbst wenn es nur wenige Sätze sind.

Staunen übers Porzellan

Große Freude bereite es dem stellvertretenden Küchenmeister, Menschen mit Essen glücklich zu machen. Über leckere Speisen, Kuchen für Geburtstagskinder zum Beispiel. Manchmal sind es aber auch schon die kleinen Dinge: Bei dem ersten Hurricane-Einsatz der Werke 2013 etwa sind es die großen Augen eines DRK-Verantwortlichen, der über die Verwendung von Porzellantellern erstaunt war – bis dato waren die Helfer die Eigenverpflegung über Pappgeschirr gewohnt. „Dieses Staunen werde ich mein Leben nicht vergessen – er bestimmt auch nicht“, sagt Bremer und lacht.

Die Crew werde auch in diesem Jahr wieder alles geben – immerhin geht es darum, auch im kommenden Jahr wieder dabei zu sein. „Hinterher ist man immer froh, das geschafft zu haben – nicht, dass es vorbei ist.“ Und im besten Fall heißt es dann wieder: Nach dem Hurricane ist vor dem Hurricane.