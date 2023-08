Wie martialisch soll die Bundeswehr werben?

Von: Tom Gath

Die Bundeswehr lädt für Samstag zum Tag der offenen Tür in die Von-Düring-Kaserne und erwartet tausende Besucher. Das Plakat, das mit einem bewaffneten Soldaten auf die Veranstaltung hinweisen soll, hat aber auch Kritik ausgelöst. Unsere Redakteure streiten auch übers Pro und Contra.

Rotenburg – Soldaten mit gezogenen Waffen sind auf den Plakaten der Bundeswehr zu sehen, die für den Tag der offenen Tür am kommenden Samstag in der Rotenburger Von-Düring-Kaserne aufmerksam machen sollen. Die militärische Heimat des Jägerbataillons 91 will sich dann an mehreren Stationen vorstellen. Im Vorfeld gab es aber erst einmal Diskussionen über diese Plakate, die im ganzen Stadtgebiet zu sehen sind.

Unbekannte Kritiker haben eines der Poster am Grafeler Damm um einen ironischen Spruch ergänzt: „Jeah, Counterstrike with real people“, auf Deutsch also etwa: „Juhu, ein Ballerspiel mit echten Menschen.“ Der Aufkleber mit dem Spruch wurde zwar mittlerweile vom Plakat entfernt. Aber auch ein Leserbriefschreiber der Rotenburger Kreiszeitung merkte an, die Plakate machten ihm Angst.

Presseoffizier Till Hey verteidigt das Motiv: „Das Plakat repräsentiert unsere Arbeit, die daraus bestehen kann, im Dreck einem Feind gegenüberzustehen.“ Soldaten seien selbst Pazifisten. „Wir haben keine Lust, zu sterben.“ Diplomatie benötige aber als letztes Mittel Staatsgewalt. „Die Waffe ist im Ernstfall unser Werkzeug.“ Hey ist sicher, dass seiner Kaserne am Samstag im bildlichen Sinne die Tür eingerannt werde, er erwarte mehrere Tausend Besucher. Die Bundeswehr sei ein Teil der Gesellschaft in der „Garnisonsstadt“ Rotenburg und freue sich darauf, sich zu zeigen. Es gebe so gut wie keine Probleme mit der Bevölkerung, am ehesten, wenn eine Fahrzeug-Kolonne den Verkehr aufhalte.

Die Bundeswehr präsentiert sich nicht nur in ihrer Kaserne, sondern hat sich zuletzt auch in Person von Presseoffizier Till Hey und einem Kollegen in der Stadtbibliothek mit Fünft- bis Achtklässlerinnen und -klässlern unterhalten. Das ging zurück auf eine Einladung der Bibliotheksleiterin Christine Braun, die unter dem Motto „Heldinnen und Helden wie Du und ich“ ein lesbisches Paar, einen Menschen mit Behinderung, Geflüchtete und eben auch die beiden Bundeswehr-Angehörigen zu Gast hatte, da das Thema Militär durch den Krieg in der Ukraine gerade vielen präsent sei. Die beiden Männer in Uniform, die Bilder von Militärfahrzeugen dabei hatten, seien „der Renner“ bei den Jugendlichen gewesen, sodass sich Braun als „alte Pazifistin“, wie sie sich selbst nennt, kurzzeitig fragte, ob der Julius-Club der Bücherei nun zur Werbeveranstaltung für die Armee werde. Letztlich hätten die Männer aber in erster Linie interessante Gespräche mit den Jugendlichen geführt. „Sie haben es gut gemacht.“ Es habe sich auch niemand an der Aktion gestoßen.

Zu den Aktionen am Tag der offenen Tor gehören eine Häuserkampfvorführung, Gefechtsfahrzeuge und ein Nachtsehparcours. Die Soldatinnen und Soldaten des Standortes stellen sich und ihren Beruf vor und beantworten Fragen der Gäste.

Das Programm beginnt um 10 Uhr. Um 11.15 Uhr startet die Vorführung „Dynamische Waffenschau mittlere Kräfte“. Das Bataillon gehört seit zwei Monaten der ersten Brigade mittlere Kräfte an. Mittlere Kräfte lassen sich mit ihren Fahrzeugen möglichst rasch im europäischen Operationsraum der Nato verlegen. Den Tag über finden weitere Live-Vorführungen statt, die sich auch wiederholen.

Außerdem gibt es ein öffentliches Gelöbnis der Rekrutinnen und Rekruten in der Kaserne. Bei diesem wird Henning Otte (CDU), Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Verteidigungsausschussvorsitzender, ein Grußwort sprechen. Ab 14.30 Uhr auf dem Sportplatz der Von-Düring-Kaserne schwören 450 Rekrutinnen und Rekruten aus drei unterschiedlichen Verbänden, dem Jägerbataillon 91, dem Fallschirmjägerregiment 31 und dem Artillerielehrbataillon 325, ihren Diensteid.

Ab 18 Uhr findet der Rotenburger Abend statt. Bei dieser Veranstaltung empfängt Oberstleutnant Gero Hahn, der Kommandeur des Jägerbataillons 91, geladene Gäste aus Politik, Gesellschaft und benachbarten Dienststellen in der Von-Düring-Kaserne und referiert zu sicherheitspolitischen Themen.

Pro - Die Waffe gehört auf das Plakat

Von Holger Heitmann

Auf den Plakaten zum Tag der offenen Tür der Von-Düring-Kaserne sind Soldaten abgebildet, die Waffen in der Hand halten. Das mag manchen erschrecken. Doch was sonst sollte zu sehen sein, wenn man an die Bundeswehr denkt, noch dazu an ein Jägerbataillon? Ein Zeltlager im Wald? Ein gepanzertes Fahrzeug, das gen Sonnenuntergang rollt? Dann würden viele der Bundeswehr Verharmlosung oder Verherrlichung vorwerfen, denn der Krieg sieht auch anders aus. Die Bundeswehr besteht darauf, vor allem informieren zu wollen, ein Plakat ist aber ehrlicherweise immer auch ein Werbemittel, wie im zivilen Leben. Niemand kann erwarten, dass eine Armee sich mit Bildern von Verletzten oder gar Zinksärgen vorstellt. Bleibt also als Motiv der Soldat mit der Waffe in der Hand, der im Übrigen nicht angriffslustig auf den Betrachter des Plakats zielt, sondern sich zur eigenen Verteidigung verschanzt hat. Dass ein Staat wie Deutschland ein Heer demokratisch gesinnter Menschen aus der Mitte der Gesellschaft braucht, sollte seit dem 24. Februar 2022 klar sein. Und die Bundeswehr gehört zum Rotenburger Stadtbild, ob es einem gefällt oder nicht. Da ist es gut, wenn sie sich gelegentlich öffnet und nicht einbunkert. Viele werden am Samstag die Einladung annehmen, viele sich bewusst dagegen entscheiden. Beides ist okay.

Contra - Eine Armee ohne Waffennarren

Von Tom Gath

Kaum jemand streitet ab, dass die Bundeswehr moderne Waffen braucht und diese im Verteidigungsfall auch zum Einsatz kommen sollten. Abgesehen davon, dass der Auslandseinsatz dieser Waffen in den vergangenen Jahren in Afghanistan – auch bei den deutschen Soldaten – viel Leid statt Demokratie hervorgebracht hat, ist die martialische Werbung in Rotenburgs Straßen aus zwei Gründen bedenklich: Erstens führen die Plakate zu einer Militarisierung des öffentlichen Raums und einer Normalisierung des Krieges. Die Waffe ist immer das letzte Mittel, und niemand sollte sich an den Anblick von Waffengewalt gewöhnen. Die Darstellung des Soldaten impliziert etwas Heldenhaftes und keine Notsituation, die den Griff zum Gewehr unvermeidbar macht. Zweitens dürfte das Werbeplakat besonders anziehend auf eine Klientel wirken, die in einer demokratischen Parlamentsarmee nichts zu suchen hat. Die Bundeswehr braucht besonnene Soldaten mit einem anspruchsvollen moralischen Kompass und keine Waffennarren, die Bock auf Action haben. Seit Jahren hat die Armee ein Problem mit Rechtsextremen in den eigenen Reihen, laut der Wehrbeauftragten Eva Högl dauere die Aufdeckung dieser Fälle „viel zu lang“. Besser, man lockt solche Leute gar nicht erst an, auch wenn die Personalnot groß ist.