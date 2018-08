„Wenn die Meinung entgleitet“

BREMEN/Rotenburg - Der frühere Rotenburger Dennis Schmidt, im Internet besser als „Dennis Green“ bekannt, ist ehemaliger Blogger in der veganen Szene, Influencer – und Opfer? Der einstige Held der veganen Öko-Hipster-Szene machte sich unlängst mit einem Post im sozialen Medium „Facebook“ unbeliebt – und erntete einen Shitstorm. Was hinter dem Foto mit Fleisch auf dem Grill und dem Kommentar „Leider nur Feuer auf dem Grill statt auf dem Spielfeld “ zu einem Spiel der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM steckt, verriet uns der 32-Jährige im Interview.

Herr Schmidt, für alle, die es nicht verfolgt haben oder nicht Internet-affin sind: Warum haben sich die Leute über ein Bild von Grillfleisch so aufgeregt?

Dennis Schmidt: Naja, ich habe bis vor zwei Jahren eine Ernährung beworben, die frei von tierischen Produkten ist. Somit gibt es in meiner Facebook-„Freundesliste” viele Menschen, für die Fleisch auf einem Grill nicht der favorisierte Anblick ist, wenn sie das soziale Netzwerk öffnen – verständlicherweise.

Sie erklären in Ihrem Hörbuch „Shitstorm – Ein Selbstversuch im Abseits“, der Post für Ihre damals mehrere tausend Abonnenten sei inszeniert gewesen, eine Provokation. Eigentlich hätten Sie sich über die Vehemenz der Reaktionen, die bis zum Wunsch, Sie auf dem Scheiterhaufen zu sehen, freuen müssen – war das so oder waren Sie doch erschrocken?

Schmidt: Ich wusste ganz genau, was passieren würde. Es gab im Internet schon genug Beispiele vor meiner Aktion. Ich saß am Tag der Veröffentlichung des Bildes mit Freunden im Garten und ich habe quasi mit ihnen gewettet, dass es bei einem Bild vom Grill sogar Morddrohungen geben könnte. Das wollte mir keiner glauben.

Was wollten Sie mit der Aktion, bezwecken?

Schmidt: Ich habe seit einem halben Jahr darüber nachgedacht, ob ich so ein Bild mal posten sollte. Mir ging schon immer die Kommunikation zu dem veganen Thema auf den Sack. Entweder du bist Veganer oder du bist ein schlechter Mensch. Ich kann die Vehemenz auch irgendwie verstehen – es ist wirklich schwer anzusehen, was mit den Tieren in der Lebensmittelproduktion angestellt wird. Ich war vor ein paar Jahren auch mal extremer in meiner Einstellung, habe Leute bekehrt. Aber mit jedem gelesenen Post mit bekehrendem Charakter wurde mir mehr und mehr der Spiegel vorgehalten. Du kannst niemanden mit Wut und Hass von einer friedlichen Ernährung überzeugen. Die Fotoaktion sollte ebenfalls als ein solcher Spiegel dienen.

Halten Sie bestimmte Communities wie die, in der Sie jahrelang unterwegs waren, für verbal radikaler als andere oder ist das Phänomen des Shitstorms nicht auf bestimmte Szenen beschränkt?

Schmidt: Es geht nicht um eine bestimmte Szene. Sondern darum, dass die Leute glauben, ihre Meinung sei die einzig Wahre und sich dann mit Gleichgesinnten zusammentun. Was ja auch richtig ist. Aber mir kann keiner erzählen, dass wütende, hämische oder ironische Beiträge dazu führen, dass sich Sender und Empfänger danach besser fühlen.

Die von Ihnen angeprangerte Verrohung der Kommentare, Respektlosigkeit, Intoleranz gegenüber anderen Meinungen im vermeintlichen Schutz der Anonymität: ein Internet-spezifisches Problem oder hat sich da in den vergangenen Jahren ein Wandel vollzogen?

Schmidt: Es ist im Internet viel einfacher, seinem Frust freien Lauf zu lassen. Neulich traf ich einen Familienvater, der mich im Internet als Blender bezeichnete und mir auf der Straße freundlich die Hand gab – was auch gut ist. Aber es erklärt auch Einiges. Ganz ehrlich, wir haben alle verschiedene Lebenserfahrungen auf unseren Wegen gemacht, was zu bestimmten Meinungen führt. Das heißt aber nicht, dass der Mensch dahinter schlecht sein muss und die Meinung sich nicht auch wieder ändern kann. Auf die vegane Sache bezogen: Die wenigsten kamen als Veganer auf die Welt. Seine Meinung auch mal zurück zu halten, ist eine harte Nummer, die ich auch erst lernen musste. Und da ist es auch egal, ob online oder offline.

Ist das Internet als demokratisches Medium zum Meinungsaustausch tot?

Schmidt: Es ist ja wie im echten Leben. Ich gebe mich mit den Leuten ab, die mich bereichern, von denen ich etwas mitnehmen kann. Und so ist es auch im Netz. Ich versuche, den negativen Mist zu meiden. Und es gibt durchaus genug Leute, die vernünftig ihre Meinung zu einem Thema kundtun können.

Handelt es sich bei Ihrer Abrechnung mit den Hassern im Netz um einen eigenen Befreiungsschlag, um die Hoffnung, anderen die Augen zu öffnen – oder was wollen Sie mit Ihrem auf Youtube abrufbaren Hörbuch erreichen?

Schmidt: Ach, Quatsch. Ich hatte auch erst gar nicht vor, eine Kurzgeschichte daraus zu machen. Das Foto war geplant, der Text nicht. Als ich dann den Verlauf über die knapp drei Tage sah, habe ich versucht, zu verstehen, was da passiert – mit Menschen, die mich nicht einmal persönlich kennen? Letztendlich habe ich es aufgeschrieben. Vielleicht nimmt der ein oder andere was daraus mit und hält seinen Kommentar das nächste Mal zurück oder nimmt ihm die Häme. Einfach fürs eigene Seelenwohl.

Der inszenierte Shitstorm und der damit wohl endgültige Bruch mit der veganen Bloggerszene war bei Ihnen ja nur das letzte Glied in der Kette von Zweifeln im Lauf Ihrer recht erfolgreichen Blogger-Laufbahn…

Schmidt: Wenn ich was aus der „Bloggerzeit” gelernt habe, dann, dass Erfolg nichts mit Klicks oder Daumen nach oben zu tun hat. Der eigene Erfolg findet ganz woanders statt, aber mit Sicherheit nicht im Internet.

Sie benutzen in Ihrem Hörbuch, einem Statement für mehr Menschlichkeit im Netz, starke Metaphern – der „Schmutz auf der Seele“ des kollektiv Geschmähten, die „undifferenzierten Fäkalien aufgestauter Wut“ und die Erkenntnis, dass in diesem Spiel niemand gewinnen kann. Wenn Sie um den Tenor vieler der mehr als 250 Kommentare gewusst hätten, hätten Sie das Experiment trotzdem durchgeführt?

Schmidt: Klar, es zeigt ja, dass niemand gewinnen konnte. Jeder Kommentar hat verloren, mein Foto hat verloren, aber ich glaube nicht, dass jeder Mensch hinter all dem verloren ist. Es geht nämlich ziemlich schnell, dass man sich zu etwas hinreißen lässt. Und plötzlich bist Du mittendrin. Es ist ja niemand perfekt und frei von Emotionen. Aber dessen sollte man sich zumindest bewusst sein.

Sie haben sich bewusst nie zu den Kommentaren geäußert – warum nicht? Und: Fiel das schwer?

Schmidt: Ich habe zum ersten Kommentar etwas geschrieben und es dann wieder gelöscht. Ich hatte keinen Bock, ein aktiver Teil zu werden. Das war ich ja irgendwie schon genug (lacht). Durch diesen Shitstorm ist mir erst bewusst geworden, wie einfach es ist, eben nicht alles zu kommentieren. Denn egal, was ich geschrieben hätte, es würde immer einen geben, der anderer Meinung wäre. Ich habe es jeden Abend nach der Arbeit wie ein Buch gelesen und doch recht analytisch gesehen. Ich hatte auch keinen Bock, mich über irgendwen aufzuregen. Es war einfach interessant.

Und wie geht es weiter? Sozial-mediale Abstinenz, weiterhin Präsenz, um für den Weg der Toleranz im Netz zu werben – haben Sie Ihren Weg schon gefunden?

Schmidt: Ach wo, wer bin ich denn, um hier den Zeigefinger erheben zu können? Das wahre soziale Netzwerk findet für mich im echten Leben statt. Aber meinen kreativen Wahnsinn im Kopf muss ich von Zeit zu Zeit auch mal gewähren lassen. Der Output sollte zwar mehr im echten Leben stattfinden, aber die ein oder andere Aktion wird wohl auch im Netz landen.

Welche Reaktion auf Ihr Hörbuch, das Sie massiv ja in den sozialen Medien bewerben, wäre Ihnen am liebsten? Und welche gab es in der Realität?

Schmidt: Am liebsten wäre mir, dass wir alle einmal darüber nachdenken, was es uns bringt, sich gegenseitig über den anderen zu stellen. Ich hoffe, das ist auch geschehen.

Ihre Erkenntnis, dass es am Ende einer solchen Debatte nur Verlierer geben kann – lässt sie resignieren oder stachelt sie an, für einen anderen Umgang zu kämpfen?

Schmidt: Ich glaube, den Kampf muss schon jeder für sich selbst kämpfen und letztendlich gegen sich selbst gewinnen.