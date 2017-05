Wenn der Martin mit der Katharina

Rotenburg - Weder Professor Martin Luther noch die eigenwillige entlaufende Nonne Katharina von Bora hätten jemals gedacht, dass sie zueinanderfinden würden. Aber das Schicksal hat es anders gewollt: Sie verliebten sich und wurden eines der berühmtesten Paare der deutschen Geschichte. Eben diese unerhoffte Liebesgeschichte aus dem Buch „Wenn Engel lachen“ des Autors Fabian Vogt stellte die pädagogische Mitarbeiterin im Kaufhaus Rotenburg (Karo), Sabine Schack aus Sottrum, während einer Lesung im Café des Hauses vor. Eine Liebesgeschichte, die aktueller nicht sein könnte. Diese Veranstaltung soll der Beginn einer Reihe von kulturellen Ereignissen im Café „Treffpunkt“ des Karo sein, bei der sich vieles um die soziale Teilhabe aller Menschen drehen soll. „Das Haus ist für jedermann geöffnet“, betonte Schack.

Das humorvoll und manchmal auch auf deftige Art geschriebene Buch gilt als Symbol dafür, dass vermeintlich kleine Dinge, die aber auf wahren Gefühlen beruhen, Großes bewirken. Es beschreibt das tief liegende Bedürfnis, dem Herzen zu folgen, mit dem Ziel Freiheit, Wandlung und Sinnfindung zu erlangen – auch wenn der Weg augenscheinlich sehr schwer oder unmöglich erscheint. Schack hat für die Lesung die Schnittstellen herausgesucht, die zurzeit sehr bewegen. Dazu gehöre die Flucht von Katharina. Dabei habe sie alles riskiert. Auch viele Schüler der Jugendwerkstatt seien mit ihren Familien geflüchtet, um einem unerträglichen System zu entkommen, Freiheit zu erleben und eine Wandlung zu erfahren. Dafür hätten die Flüchtlinge ihr Leben aufs Spiel gesetzt.

Jeder Mensch habe gute und schlechte Seiten und davor macht der Autor in diesem Buch bei Martin Luther nicht halt. Bereits im ersten Kapitel spricht die humorvolle Art, wie „Katharina“ den „Martin“ beschreibt, den Leser an, so Schack. Schnell kamen auch die Zuhörer der Lesung zu dem Ergebnis, dass hinter einem starken Mann sicherlich immer eine starke Frau steckt und waren von dem Lesenachmittag am Ende begeistert. - go