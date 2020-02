Wenn Hass überhand nimmt

Rotenburg – Offenbar einen Nerv getroffen hat die Polizeiinspektion Rotenburg mit der Informationsveranstaltung „Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern und Personen des öffentlichen Lebens“. Der große Sitzungssaal des Rotenburger Kreishauses war voll besetzt. Angesichts der Taten von Hanau und Halle schien das Thema auch brandaktueller denn je. Man habe es zuletzt gesehen, so etwa Polizeipräsident Thomas Ring, „Onlinehass geht ins echte Leben über“. Auch Frank Ziemann vom Verfassungsschutz hat festgestellt, dass dieser Wandel sich durch den Medienkonsum verstärkt habe. Amtsträger in kleinen Kommunen leiden immer mehr unter diesem „Trend“. Oft würden Übergriffe subtil ablaufen, Rücksicht und Anstand seien rückläufig, so Ring weiter. Zumindest am Montagnachmittag haben die Gäste Tipps und Handreichungen bekommen, wie sie mit solchen Vorfällen umgehen können. Wir haben die Erkenntnisse zusammengetragen.

Es kann eigentlich jeden treffen

Ob Dorf- oder Stadtbürgermeister, Kreistags- oder Gemeinderatsmitglied, ob nun in anderer Funktion – mit Hasskommentaren oder Beleidigungen hatten wohl die meisten der Anwesenden schon zu tun. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Internet. Und selbst wenn man selbst nicht in Sozialen Netzwerken aktiv ist, droht derartige Gefahr. Kim-Katrin Hensmann, Social-Media-Managerin bei der Polizeidirektion in Lüneburg: „Auch ohne Sie finden Sie in den Netzwerken statt.“

Polizeipräsident Ring erklärte, dass selbst Funktionäre der Polizei von Bedrohungen nicht verschont blieben. Er berichtete von Fällen, in den Beamte „den Lübke machen“ sollten. Ein Verweis auf den im Juni 2019 ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke.

Auch im Landkreis gibt es Fälle ...

Der bekannteste Fall übergriffigen Verhaltens im Landkreis Rotenburg ist wohl der Gaffer-Vorfall des Bremervörder Eisdielen-Unfalls im Juli 2015, bei dem zwei Menschen starben. Bei den Rettungsarbeiten wurden die Einsatzkräfte von Zuschauern belästigt, es kam zu Handgreiflichkeiten.

Doch auch im Alltag der Kreis-Mitarbeiter komme es zu Übergriffen. Landrat Hermann Luttmann (CDU) berichtete von sogenannten Reichsbürgern, von Wutbürgern in der Debatte um die Schließung des Zevener Martin-Luther-Krankenhauses, von Fäkalien im Jobcenter-Briefkasten und von einem tätlichen Angriff auf eine Mitarbeiterin des Gesundheitssamtes in einem Sonnenstudio.

..., doch geht es weitgehend gesittet zu

„Jede Tat ist eine zuviel“, sagt Polizeipräsident Ring. Das Bundeskriminalamt habe im vergangenen Jahr rund 1 000 Straf- und Gewalttaten auf Mandatsträger gezählt. Im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg seien es zwölf gewesen. Oft sei es aber nicht mehr eine Frage der Qualität, sondern der Quantität – die Taten reichten von Bedrohung bis Brandstiftung.

In Niedersachsen habe es laut Jürgen Schulz, Leiter des Staatsschutzes in Rotenburg, 2018 rund 2 500 politisch motivierte Straftaten gegeben. Ein im Jahresvergleich niedriger Wert. In Wahljahren sei die Zahl höher, da oft Plakate zerstört würden und ebenfalls in die Statistik eingingen. Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gab es 103. 2019 verzeichnete die Polizeiinspektion Rotenburg lokal 41 Fälle, davon 37 wegen Beleidigung. In der Hauptsache waren es Anzeigen von der AfD-Kreisvorsitzenden Marie-Thérèse Kaiser infolge eines Shitstorms.

Betroffene leiden lange

Auch wenn die Zahlen niedrig erscheinen, so Schulz, dürfe man nicht vergessen, dass hinter ihnen auch Familien stehe. „Opfer von Straftaten haben oftmals lebenslänglich.“ Auch wenn es zu keiner Straftat gekommen ist, könnte übergriffiges Verhalten das Privatleben beeinträchtigen. Darauf wies insbesondere Kriminaloberkommissar Matthias Hoog in einem Vortrag über Reichsbürger hin. Die würden Behörden oft mit unverhältnismäßig langen Schreiben belästigen. Die seien oft rechtlich zwar nicht angreifbar, dennoch würden sie die Mitarbeiter belasten. „Solche Sachen werden oft mit nach Hause genommen.“

Rechtslage ist oft schwierig

Johannes Kiers, Oberstaatsanwalt in Stade, erläuterte rechtliche Hintergründe und die Strafverfolgung von Hasspostings im Internet. Oft sei die rechtliche Bewertung problematisch, führte er aus. Eine Beleidigung sei je nach Kontext Auslegungssache. Eine Bedrohung hingegen ist klarer definiert. Doch dabei sei wichtig, dass tatsächlich ein Verbrechen angekündigt wird. Problematisch seien in der Vergangenheit schon Aussagen wie „Ich stech dich ab“ gewesen. Bei dieser ist unklar, ob eine Körperverletzung (Vergehen) oder ein Tötungsdelikt (Verbrechen) angekündigt wird.

Erleichterung kann eine Gesetzesreform bringen, da diese den Tatbestand einer Bedrohung erheblich erweitere. Auch eine Strafmaßerhöhung ist inbegriffen. Kiers geht davon aus, dass Beleidigungen und Bedrohungen infolgedessen „ein bisschen zurückgehen werden“.

„Unbedingt zur Anzeige bringen“

Es war der Rat, den fast alle Redner den Gästen mit auf den Weg gaben. Sollte man beleidigt oder bedroht werden, sollte man es zur Anzeige bringen – oder zumindest melden. Auch wer sich unsicher ist, sollte sich wenigstens von der Polizei beraten lassen, so der Tenor. „Wir dürfen uns an Hetze im Netz nicht gewöhnen“, sagte beispielsweise Polizeipräsident Ring. Wenn Menschen, die sich für die Gesellschaft einsetzten, zur Zielscheibe werden, müsse man sich dagegen wehren.

Frank Ziemann vom niedersächsischen Landesamt für Verfassungsschutz brachte in diesem Zusammenhang auch Rechtsextreme ins Spiel. Ihre Organisationsgebundenheit würde immer lockerer werden. Das mache es schwieriger, sie zu erkennen. Darum sei es wichtig, Vorfälle zu melden. Thomas Teuber, Präventionsexperte bei der Rotenburger Polizei: „Wir versuchen für sie als Dienstleister da zu sein. Sie müssen uns nur informieren.“

Prävention findet auch im Kleinen statt

Es gebe eine große Palette, um Übergriffe beispielsweise in Rathäusern zu verhindern, ergänzte Teuber außerdem. Oft genug habe er schon erlebt, dass man diese einfach unbehelligt betreten kann. Es gebe unterschiedliche Alarmsysteme und man könne – falls Türen zwischen den Büros vorhanden sind – durch Möbelrücken für mehr Sicherheit sorgen. Sein Appell: „Wenn einer Ihrer Mitarbeiter etwas erlebt und Angst hat, nehmen Sie das bitte ernst.“