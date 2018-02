Weniger Bürokratie, mehr Fachkräfte

Rotenburger Handwerkstag: Medaille geht an Michael Vente / Vortrag über Entwicklung von Jugendlichen

+ Kreishandwerksmeister Norbert Schmudlach (r.) verlieh Michael Vente die Rotenburger Handwerksmedaille. J Foto: Ujen

Hausherr und BBS-Schulleiter Wolf Hertz-Kleptow eröffnete den Handwerkstag und begrüßte die Teilnehmer, zu denen auch CDU-Landtagsabgeordneter Eike Holsten, stellvertretender Landrat Hans-Joachim Jaap, Stadtwerke-, Volksbank- und Sparkassenvertreter sowie mehrere Kreistagsabgeordnete zählten. Der Schulleiter betonte in seiner Rede die gute und wichtige Zusammenarbeit seiner Europaschule mit der Kreishandwerkerschaft und ihren Innungen. Rund 2 650 Schüler zählt die BBS und bleibt damit auf „einem gleichbleibend hohen Niveau“. Um die duale Ausbildung im Rahmen des Fachkräftemangels noch attraktiver zu gestalten, plane die Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade zusammen mit dem Kultusministerium das Berufsabitur, so Hertz-Kleptow. Damit könne nach drei bis dreieinhalb Jahren die Fachhochschulreife erlangt werden. Auch die BBS möchte sich an dem Modellversuch beteiligen, erste Gespräche mit der Kreishandwerkerschaft und den Innungen seien bereits geplant. Für die stets konstruktive Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung des regionalen Handwerks bedankte sich der Schulleiter bei Hauptgeschäftsführer Eginhard Engelke und den Kreishandwerksmeistern Norbert Schmudlach und Diedrich Höyns sowie allen Mitarbeitern. Hertz-Kleptow: „Das ist nicht selbstverständlich.“