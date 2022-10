Wenig erfreulich: Die öffentlichen Toiletten in Rotenburg

Von: Michael Schwekendiek

Bei den Toiletten am Bahnhof ist das Behinderten-WC fest verschlossen. © Schwekendiek

Schmutzig, besetzt, verschlossen: Die Lage hinsichtlich öffentlicher Toiletten in Rotenburg ist verzwickt.

Rotenburg – Die Situation kennen alle: Ein „menschliches Bedürfnis“ regt sich. Oft dringend, bei Kindern sofort, und dann ist sie nicht da: die öffentliche Toilette. Fortschrittliche Zeitgenossen googeln dann. Ein Handy hat fast jeder zur Hand. Ruckzuck findet man die nächste Tankstelle, einen Supermarkt oder Bankautomat. Tatsächlich gibt es auch die Webseite „woisteinwc“.

Gibt man Rotenburg ein, wird man allerdings nach Alfstedt verwiesen. Das ist zwar im Landkreis, aber gut 60 Kilometer entfernt, nördlich von Bremervörde, und dürfte etwas zu aufwendig und vor allem zu weit entfernt sein. Das Netz bietet noch mehr: www.gratispinkeln.de. Leider gibt es auch da nicht einen Hinweis, wo man in Rotenburg hin könnte, wenn man müsste.

Dabei ist die Wümmestadt gar nicht so schlecht aufgestellt: Drei öffentliche WCs gibt es im Zentrum, dazu eins am Bahnhof. Robert Laske, bei der Stadt Rotenburg unter anderem zuständig für den baulichen Zustand der Toiletten, lässt beim Gespräch erkennen, dass das nicht unbedingt sein Lieblingsthema ist. Zu viel Ärger. Zwar werde dort täglich gereinigt, erklärt er, aber die Probleme bleiben.

Auf dem Parkplatz an der Nödenstraße steht ein Container. Den habe man kürzlich komplett neu von innen gestrichen. Am nächsten Tag war alles wieder voller Graffiti. Übrigens ist es das einzige WC im Stadtzentrum, für das man einen Obolus entrichten muss: 20 Cent kostet die Benutzung.

Ähnlich war es auch am Bahnhof. Weil aber einmal wöchentlich der Reparaturdienst anrücken musste, da Tür oder Geldbehälter aufgebrochen worden waren, bleiben die Türen dort offen, die Benutzung ist kostenlos. Das ist sie auch am Rathaus und am Neuen Markt. Bei einem kurzen Check sieht es in den Toilettenräumen dort recht akzeptabel aus. Lediglich das Toilettenpapier sollte man sich mitbringen, die entsprechenden Rollenhalter sind fast überall leer oder abmontiert.

Erstaunlicherweise ist das Behinderten-WC am Neuen Markt verschlossen. Ein Hinweis, wo es vielleicht einen Schlüssel gibt, ist nirgendwo zu sehen. Ebenso am Bahnhof: Auch dort ist das Behinderten-WC zu. Im Ticketshop direkt nachgefragt, ob es da den Schlüssel gäbe, kommt eine klare Antwort: „Nein! Den müssen Sie direkt bei der Stadt abholen!“ Wie sinnig! Das Rathaus ist einen Kilometer entfernt.

Die kurz inspizierte Herrentoilette am Bahnhof sieht indes furchtbar aus: Die wohl pflegeleichten Stahlwände hatte offensichtlich jemand mit Kot beschmiert. Und der Reinigungsdienst hat das Ganze scheinbar lediglich verschmiert. Das frisch renovierte WC an der Nödenstraße ist derweil besetzt. Pech, wenn es jemand eilig hat. Und man komme ja nicht auf die Idee, kurzerhand in den Nödenwiesen zu verschwinden. „Wildpinkeln“ ist inzwischen eine Ordnungswidrigkeit und wird entsprechend bestraft.

Erfahrungen diverser Bürger, in einem Geschäft in der Innenstadt nachzufragen, sind nicht immer von freundlichem Entgegenkommen oder gar Erfolg gekrönt. Vielleicht verständlich, wenn man an den Saustall am Bahnhof denkt. Übrigens: Nach einer geschlagenen Stunde ist das WC an der Nödenstraße noch immer besetzt. Vielleicht ist da jemand eingeschlafen oder freut sich stundenlang, dass es da sauber ist. Hoffentlich.