Welthospiztag am 8. Oktober: Bewusstsein für den Tod

Für mehr Offenheit rund um die Themen Sterben und Tod setzen sich Inga Lohmann (v.l.), Kathrin Harms und Johannes Scherfling ein und stehen am Welthospiztag für alle Fragen zur Verfügung.

Fragen ausdrücklich erwünscht: Da das Thema Tod oft in den Hintergrund rückt und viele sich nicht damit beschäftigen wollen, haben sich drei Rotenburger Einrichtungen zusammengeschlossen und informieren am Welthospiztag über Möglichkeiten und Angebote.

Rotenburg – Um den Anfang des Lebens wird immer ein großes Gewese gemacht: Vor der Geburt werden Bücher gewälzt, das Internet durchstöbert, Freunde und Familie ausgequetscht und Informationstermine in Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen wahrgenommen. Eltern möchten vorbereitet sein auf das, was folgt. Jedes noch so kleine Quäntchen Wissen wird aufgesaugt. Doch am Ende des Lebens, da wird es dann ganz leise. Mit den Themen Tod und Sterben beschäftigen sich die Leute ungerne. Das ist Kathrin Harms, Leiterin des Rotenburger Hospizes „Zum Guten Hirten“ schon oft aufgefallen. Dabei ist es so wichtig, zu wissen, was für Angebote und Möglichkeiten bestehen, Vorsorge zu treffen. Aus diesem Grund beteiligen sich das Hospiz, der Palliativstützpunkt Rotenburg sowie die Hospizarbeit Fidelius am Welthospiztag am 8. Oktober.

Der Aktionstag sei eine gute Gelegenheit, die Themen weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Er soll ein „Türöffner“ sein, hofft Lohmann. Allzu oft bestehe eine Hemmschwelle. Die Hospiz- und Palliativ-Einrichtungen nutzen daher die Gelegenheit und präsentieren sich von 9 bis 14 Uhr mit mehreren Info-Ständen in der Rotenburger Fußgängerzone auf Höhe des Rudolf-Schäfer-Hauses. Auf einer Tafel wird beispielsweise gesammelt, was für die Besucher Sterben sein kann. „Wir sind da erstmals alle zusammen“, sagt Inga Lohmann, stellvertretende Vorsitzende des Palliativstützpunktes. Seit Mai gebe es einen runden Tisch, um „noch besser miteinander zu arbeiten“, so Harms. „Ohne einander geht es nicht.“

Sie können Möglichkeiten und Angebote aufzeigen, die es gibt, informieren über ihre Arbeit, beantworten Fragen. Niedrigschwellige Angebote schaffen, das ist der Gruppe wichtig. Es gibt viele Fragen, die Menschen gerne stellen würden – sich aber meist nicht trauen. „Es gibt aber kein Richtig oder Falsch“, meint Harms. So ist es auch ein Ziel, den Tod weiter zu enttabuisieren. Das Bild auf der Rückseite der Ankündigungskarte ist denn auch bewusst bunt und leicht gehalten. „Es soll dazu anregen, offen darüber zu sprechen“, sagt Lohmann. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen. „Der Tod ist nicht nur schwarz“, betont die Hospiz-Leiterin.

Programm zur Hospizwoche Mit verschiedenen Angeboten beteiligen sich das Hospiz „Zum Guten Hirten“, der Palliativstützpunkt Rotenburg sowie die ambulante Hospizhilfe „Fidelius“ nicht nur am Welthospiztag, sondern auch an einer Aktionswoche danach von Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. Oktober.

Mit einem „Tag der offenen Tür“ am Montag, 10. Oktober, geht es los: Der Palliativstützpunkt an der Elise-Averdieck-Straße 17, am Eingang zum Mutterhausgelände, hat seine Räumlichkeiten erweitert und lädt von 10 bis 17 Uhr dazu ein, sich vor Ort einen Eindruck von der Arbeit zu verschaffen. Johannes Scherfling von der Hospizarbeit „Fidelius“ sowie Hospizleiterin Kathrin Harms stellen dann am Dienstag, 11. Oktober, die Arbeit der Ehrenamtlichen vor. Unter dem Titel „Freiwillig engagiert in der ambulanten oder stationären Hospizarbeit – wie geht das? Wir geben Einblicke!“ zeigen sie, wie es funktioniert. Beginn ist um 19 Uhr in Simbavs Zentrum für Familien, dem ehemaligen Bürgersaal. Einen „Letzte Hilfe Kurs“ für Angehörige und Laien bietet die Hospizarbeit am Mittwoch, 12. Oktober, von 17 bis 21 Uhr in den Räumen der Auferstehungsgemeinde am Berliner Ring 19 an. Es ist ein „kleiner Grundkurs in der Sterbebegleitung“, heißt es. Es geht um so wichtige Themen wie die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt. Anmeldungen unter 04261/ 2097888 oder per E-Mail an info@hospiz-row.de. Den Abschluss bildet am Donnerstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr ein Vortrag: „Selbstbestimmung bis zum Schluss – Tabu-Thema Tod und Sterben?“. Ganz bewusst bleibt in dieser Veranstaltung viel Zeit für Fragen, über die sonst keiner spricht, und Antworten. Veranstaltungsort ist das Hospiz „Zum Guten Hirten“ am Therkornsberg 6. Auch hier ist eine Anmeldung notwendig: An Kathrin Harms unter der Nummer 04261/ 816610 oder per E-Mail an Leitung@diako-hospiz.de.

Manche trauten sich nicht einmal, den Hörer in die Hand zu nehmen; anzurufen und sich zu erkundigen. Wieder andere rufen zwar an, sind aber völlig überfordert. Dabei sei es sinnvoll, sich frühzeitig zu informieren und eigene Wünsche zu äußern, die Angehörige im Sterbefall umsetzen können – dabei geht es auch um so wichtige Themen wie eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht.

Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der drei Einrichtungen können weiterhelfen, vermitteln und sind teils Ansprechpartner über den Tod hinaus, wenn es um die Trauerarbeit geht. Dafür sind die Kooperationen so wichtig. Optimal vernetzt, nennt es Lohmann. „Es greift alles ineinander über.“ Damit der individuelle Wunsch jedes Einzelnen möglichst erfüllt werden kann. Dafür bietet auch ein Hospiz viele Möglichkeiten, dass es sich mehr nach „Zuhause“ anfühlt. Doch sei das vielen nicht bekannt, weiß Harms. Erinnerungsstücke wie Bilder, selbst Möbelstücke können die Bewohner mitbringen.

Allerdings lässt sich auch feststellen, dass die Corona-Pandemie die Themen Tod und Sterben mittlerweile mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt hat, erklärt Hospiz-Geschäftsführer Johannes Stephens. Die Nachrichten aus den vergangenen Jahren, erschreckende Szenen aus New York oder Italien, haben „etwas mit den Menschen gemacht“. Jeder wurde damit konfrontiert.

Doch die Arbeit haben die vergangenen zwei Jahre erschwert, vor allem die der Hospizarbeit Fidelius. Kreative Lösungen waren gefragt, doch zeitweise war die Arbeit der ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleiter komplett eingestellt. Teils auch durch die große Unsicherheit in den Hoch-Inzidenzzeiten, zu denen sich Ehrenamtliche selbst zurückgezogen haben, so Scherfling – manche auch für immer. Eine „Schockstarre“ in Zeiten der Kontaktbeschränkungen sei eingetreten. Alten- und Pflegeheime haben dicht gemacht, keine ambulanten Hilfen hineingelassen.

Dass es jetzt im Herbst und Winter noch einmal so weit kommt, halten die Vier nicht für wahrscheinlich. Zum einen hätten die Menschen verstanden, wie wichtig diese Form der Unterstützung ist und dass niemand alleine sterben sollte, zum anderen „haben wir dazu gelernt“, formuliert es Harms. Es gibt Maßnahmen, die einen Betrieb ermöglichen. „Das Miteinander ist wichtig“, sagt auch Lohmann.

So planen sie Veranstaltungen für den Herbst als auch die Adventszeit. Natürlich hänge das an gesetzlichen Regelungen, wirft Stephens ein. Und genau da wünscht er sich von der Politik mehr Klarheit. Denn die palliative und die Hospiz-Arbeit wurde dabei immer vergessen, erinnert er. Im Hospiz habe so oder so zu den Sicherheitsmaßnahmen immer das Motto geherrscht „lieber zu viel als zu wenig“ – auch, wenn es für die Mitarbeiter eine Herausforderung bedeutet hat. Dennoch sei es wichtig, Vorgaben zur Orientierung zu haben.