„Die Welt bei sich zuhause“

Rotenburg - Wie Berthold Wiederhold dazu gekommen ist, weiß er heute nicht mehr. „Ich bin sehr früh dabei gewesen“, erinnert sich der Ahauser nur noch. Es müsse in den Jahren 2006 oder 2007 gewesen sein, als er seine ersten Erfahrungen machte. Und: „Ich bin zuerst nur gesurft.“

Berthold Wiederhold ist indes kein Wassersportler. Er und seine Frau Sylvia sind überzeugte Couchsurfer: Sie bieten Reisenden für eine oder mehrere Nächte eine Unterkunft an. Und wenn Sylvia und Berthold selbst unterwegs sind, nutzen sie mit ihren beiden Kindern die Möglichkeit, bei Familien unterzukommen.

Die Wahl-Ahauser sind Teil einer weltweiten Community, es nennt sich selbst „Gastfreundschaftsnetzwerk“. Über die Internetseite www.couchsurfing.com haben die Nutzer nicht nur die Möglichkeit, eine kostenlose Unterkunft zu finden oder selbst eine anzubieten. Reisende und Einheimische können sich auch einfach nur so treffen – um die Gegend beziehungsweise Stadt kennenzulernen oder auf ein Getränk. „Hangout“ heißt Letzteres im Couchsurfer-Sprech. Die Community umfasst zurzeit nach eigenen Angaben 14 Millionen Menschen in weltweit 200.000 Städten.

Couchsurfing-Idee stammt aus den USA

Couchsurfing ist eine aus den USA stammende Idee. Anfangs war es eine rein von Freiwilligen aufgebaute Plattform. Im Jahr 2011 wurde daraus ein kommerzielles Unternehmen. Damit, so die Verantwortlichen damals zur Begründung, sollte der Einstieg von Investoren zur Finanzierung der Internetseite ermöglicht werden.

Die Nutzer indes interessiert so gut wie gar nicht, ob hinter dem Ganzen ein Unternehmen oder ein Freiwilligenprojekt steckt. Wer auf diese Weise unterwegs ist, sucht auch nicht nur eine günstige Unterkunft, sondern hat Lust darauf, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen – wie Familie Wiederhold. „Man hat die Welt bei sich zu Gast“, sagt Sylvia Wiederhold. Sie und ihr Mann berichten, dass sich durchs Couchsurfing viele Freundschaften mit anderen Familien ergeben hätten.

+ Tobias Brandt hat schon viele Erfahrungen gesammelt. © Buschmann

Couchsurfing, so scheint es, ist in erster Linie eine Sache von jungen Leuten, wie dem 23-jährigen Tobias Brandt aus Kirchwalsede. Er nutzt Couchsurfing für seine Reisen. „Die Leute verirren sich selten aufs Land“, sagt er lachend. Aber neulich erst sei eine Dänin bei ihm zu Gast gewesen. Sie war mit dem Fahrrad auf dem Weg von Peking nach Kopenhagen und blieb für eine Nacht.

Aufs Couchsurfing ist Tobias Brandt durch seine Schwester gekommen. Sie war als Surferin auf den Philippinen unterwegs und habe „sehr gute Erfahrungen gemacht“. Tobias Brandt selbst hat ein Schlüsselerlebnis gehabt: „Das war in Indonesien. Die Menschen begegnen einem dort so zuvorkommend, da hat man das Gefühl, dass man gar nicht mehr so der Tourist ist“, sagt er. „Man kommt zu Gegenden jenseits der Hotspots.“

Erfahrene Couchsurfer wie Tobias Brandt raten Neulingen, die Profile derer, die einen Schlafplatz anbieten, genau zu lesen und die Referenzen zu studieren. „Man sollte sich auch auf sein Gefühl verlassen“, meint der junge Mann. Und: „Man sollte offen sein dafür, mal etwas Neues auszuprobieren.“ Dem können sich Sylvia und Berthold Wiederhold nur anschließen. Sie haben auf jeden Fall einige neue Freunde gefunden.

Hintergrund: Couchsurfing

Wer sich für Couchsurfing interessiert, muss sich auf der Plattform www.couchsurfing.org anmelden. Aus Gründen der Sicherheit und der anderer Nutzer ist es sinnvoll, entweder eine oder alle drei der Verifizierungsarten des eigenen Profils zu wählen. Wenn das alles geschehen ist und das Profil ausgefüllt ist, kann es losgehen. Beim Couchsurfing wird zwischen den „hosts“, also den Anbietern eines Schlafplatzes, und den „surfern“ unterschieden. Erfahrene Couchsurfer bauen sich meistens ein eigenes Netzwerk auf.