Weiterer Carport-Brand in Rotenburg - nach zwei Vorfällen Ende März

Polizei vermutet Brandstiftung

Das Carport wurde völlig zerstört.

Rotenburg – Erneut ist es im Osten Rotenburgs zu einem Carport-Brand gekommen. Nachdem bereits Ende März an der Königsberger Straße sowie Mitte Mai an der Dresdener Straße Fahrzeug-Unterstände im Flammen standen, traf es nun in der Nacht auf Pfingstmontag einen am Magdeburger Ring. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde es dabei völlig zerstört. Zwei Autos erlitten dabei an der Front beziehungsweise an der Seite erhebliche Beschädigungen.