„Fahrradklima“-Test: Weitere Schritte fürs Rad

Rotenburg ist kein Paradies für Radfahrer, wohl aber auf dem richtigen Weg. Die in dieser Woche veröffentlichten Ergebnisse des jüngsten ADFC- „Fahrradklima“-Tests untermauern die gute Bilanz der vergangenen Jahre, sind aber auch Verpflichtung, „weiter zu machen“. Das sagt Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Radfahren bleibe im Mittelpunkt der städtischen Verkehrspolitik.

Rotenburg – Gute Noten für die Erreichbarkeit des Stadtzentrums, die allgemeine Infrastruktur und das Image des Radverkehrs in der Stadt, Kritik an der Verkehrsführung entlang von Baustellen, an fehlenden Mitnahmemöglichkeiten im Nahverkehr und nicht vorhandenen Leihrädern: 168 Teilnehmer haben beim jüngsten „Fahrradklima“-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Rotenburg mitgemacht.

Mit einer Schulnote von 3,4 schneidet die Kreisstadt zwar schlechter ab als noch vor zwei Jahren (3,0), liegt niedersachsenweit bei den Kommunen zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern hinter Syke (Kreis Diepholz) und Vechta aber auf einem beachtenswerten dritten Platz. Bundesweit liegt man in dieser Kategorie auf Platz 27 von 311 Kommunen. „Alles im grünen Bereich“, bilanziert Bürgermeister Weber, zumal man mit der Note deutlich unter dem Bundesdurchschnitt aller 683 Städte (3,9) liege.

Die nicht repräsentativen Zahlen der Befragung möchte Weber aber nicht überbewerten. Wohl aber sieht er in ihnen die Aufgabe, die auf Radverkehr fokussierte Verkehrspolitik in der Stadt voranzutreiben. Weber: „Das Ergebnis freut uns, ist aber auch Verpflichtung.“ Die Erwartungen der Radfahrer seien offensichtlich größer als das, was die Infrastruktur momentan biete.

Größte Probleme der Stadt bekannt

Die größten Problemfelder sind der Verwaltung bekannt: beispielsweise die engen Fahrstreifen der Goethestraße, nur Bedarfsampeln an der zentralen Kreuzung vor dem Ärztehaus und die holprigen Strecken entlang der Brauerstraße und Harburger Straße. Den geplanten Ausbau der Harburger Straße mit den Kreiseln am Wümmepark und am Neuen Markt bezeichnet Weber dann auch als möglichen „Quantensprung“ für Rotenburg. Nur: Bislang tut sich nichts. Der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau in Verden fehle es derzeit an „Planungskapazitäten“, obwohl die Mittel längst bewilligt seien.

Allerdings bewegt sich auch was. Der Anschluss von Ebbers Kamp zum Kalandshof wird aktuell hergestellt, der Weg hinter dem ehemaligen Predigerseminar in der Ahe wurde befestigt, die Verbindung von Luhne ins Gewerbegebiet Hohenesch ist vollendet, und endlich wird die Brücke am Aral-Kreisel fertig. Am spannendsten dürfte in nächster Zeit das Vorhaben werden, mit dem der Rotenburger Bahnhof über einen Radschnellweg bis zu einem Pendlerparkplatz mit E-Ladesäulen bei HBI in Hemsbünde verbunden werden soll. Dafür ist eine Kooperation mit der Samtgemeinde Bothel vorgesehen, und im Rotenburger Rathaus wird eine Verlängerung des Sandhasenweges entlang der Bahnlinie hinter der Wohnbebauung an der Ringstraße mit einer Brücke über die Wümme bis zum Skaterplatz geprüft. Bürgermeister Weber: „Das Netz an Radwegen muss weiter ausgebaut werden.“ Es seien in Rotenburg wie überall noch viel zu viele Menschen mit dem Auto auf kurzen Strecken unterwegs.