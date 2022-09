Weinlese in Unterstedt

Von: Tom Gath

Zahlreiche Helfer haben letzte Woche in Unterstedt rote Weintrauben geerntet. © Gath

Das Weingut Wümme produziert seinen zweiten Jahrgang. Letzte Woche wurden die roten Trauben geerntet. Der Ertrag war nicht so üppig, wie beim weißen Wein.

Unterstedt – Die spätsommerliche Sonne strahlt über das Weinfeld, alte und neue Freunde versammeln sich nach der Ernte um einen großen Tisch und fachsimpeln über den diesjährigen Zuckergehalt der Trauben, selbst gebackener Kuchen wird herumgereicht – und ein kleines Glas Wein darf natürlich auch nicht fehlen. Diese mediterrane Szene hat sich nicht etwa in der Provence, sondern zwischen Kuhwiesen in Unterstedt abgespielt. Die Gesellschafter vom Weingut Wümme haben zahlreiche Helfer zusammengetrommelt, um die letzten Weintrauben von den Reben zu pflücken. Die weißen Rebsorten Solaris und Sauvignac waren schon zuvor geerntet worden, nun waren die roten Pinotin-Trauben an der Reihe.

Gholam Ghane und Stefanie Lange pflücken die letzten Trauben. © Gath

Die Lese der roten Trauben ging recht schnell, die Erntemenge war überschaubar. „An Rotwein werden wir wohl nur 35 Liter rauskriegen. Letztes Jahr mussten wir die Reben sehr stark zurückschneiden, da wir mit Pilzkrankheiten zu kämpfen hatten. Das hemmt natürlich die Entwicklung der Früchte im folgenden Jahr“, erklärt Joachim Cordes vom Weingut Wümme die Startschwierigkeiten. Erst seit 2019 baut das Kollektiv die Rebstöcke auf einem 0,3 Hektar großen Feld an. Letztes Jahr konnten sie erstmals ernten. Mittlerweile stehen 1300 Pflanzen auf dem lehmigen Unterstedter Boden. Nachdem das Landwirtschaftsministerium 2016 den kommerziellen Weinbau in Niedersachsen zugelassen hat, üben sich mittlerweile rund 30 Betriebe in der Kultivierung von Weinreben.

Die roten Trauben vor dem Rappen. © Gath

Anders als die meisten anderen niedersächsischen Winzer kümmern sich Cordes und seine Mitstreiter nicht nur um die Pflege und Ernte der Trauben. Sie übernehmen auch die komplette Herstellung des Weins bis hin zur Abfüllung selbst. So wurden die roten Trauben direkt nach dem Pflücken in die kleine Kelterei gefahren, um dort zunächst gerappt – also von den Stielen getrennt und gequetscht – zu werden. Anschließend wurde die Maische noch bis zum späten Abend gepresst und der Traubensaft zur Gärung in Edelstahlbehälter gefüllt. Der Aufwand dieser mühseligen Handarbeit spiegele sich später im Geschmack wider, ist sich Cordes sicher: „Mit Liebe hergestellte Weine schmecken einfach besser als Standardweine aus dem Supermarkt.“ Liebe zum Wein allein reicht aber für die Produktion eines guten Tropfens nicht aus. Deshalb stehen erfahrene Winzer aus Rheinhessen und der Moselregion den Unterstedtern beratend zur Seite.

Der Wein wird gerappt und gequetscht, bevor er in Handarbeit zu Saft gepresst wird. © Gath

Die Freude an der geteilten Leidenschaft ist nicht zu übersehen, etwa wenn Cordes vom Zusammenhalt der Truppe schwärmt: „Es geht natürlich auch um die Geselligkeit. Leute, die gerne Wein trinken, haben oft ähnliche Einstellungen zum Leben.“ Sein Kollege Joachim Weber sieht das ähnlich: „Die meisten von uns sind Jugendfreunde aus Rotenburg. Bei so einem Projekt ist es wichtig, dass man sich versteht und ein Vertrauensverhältnis da ist.“ Finanzielle Motive spielen bei den sieben Gesellschaftern keine Rolle. Bisher ist der Weinanbau noch ein Verlustgeschäft. Gewinne seien zwar ein mittelfristiges Ziel, jedoch nur, um die Produktion weiter ausbauen zu können, erläutert Weber, der sich beim Weingut um die Finanzen kümmert.

Die Maische ist bereit für die Pressung. © Gath

Der nächste große Schritt ist die Bio-Zertifizierung. Faktisch läuft der Betrieb schon ökologisch nachhaltig: Zwischen den Reihen sind Blühstreifen angelegt, auf umweltschädliche Pflanzenschutzmittel wird weitgehend verzichtet, und die Wahl der besonders pilzresistenten Sorten orientiert sich an den norddeutschen Wetterverhältnissen. Zudem soll die Anzahl der Reben auf 2300 gesteigert werden. Wenn es nach dem „Visionär“ des Freundeskreises, Joachim Cordes, geht, könnten es sogar noch mehr werden. Das muss aber erst noch mit den anderen Teilhabern ausdiskutiert werden – vermutlich bei einem guten Glas Wein.

Dem Team vom Weingut Wümme und seinen Erntehelfern geht es auch um Geselligkeit. © Gath