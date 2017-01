Weihnachtsglücksfee verteilt im Januar noch Geschenke

Die glücklichen Hauptgewinner der Weihnachtsverlosung, die in der Buchhandlung „Buch & Aktuelles“ in Rotenburg ihre Preise entgegengenommen haben. Einige Gewinner ließen sich durch Freunde oder Bekannte vertreten.

Rotenburg - Auch in diesem Jahr waren beim Weihnachtsgewinnspiel des Rotenburger Einzelhandels einige Preise ausgelobt. Viele Kunden sammelten kräftig Klebemarken. Eine Glücksmarke gab es pro fünf Euro Einkaufswert (an den Adventsamstagen gab es sogar die doppelte Menge) in einem der 50 teilnehmenden Geschäfte.

Diese klebten die Kunden dann auf eine Teilnehmerkarte bis diese voll war. Dann konnten die Sammler, die mit ihrem Namen und der Anschrift versehenen Karte in eine der vielen Sammelboxen, die in einigen Geschäften aufgestellt waren, einwerfen. Die Anzahl der Teilnahmekarten pro Person war nicht beschränkt.

Nachdem bereits die Wochengewinner im Dezember ihre Preise (Gutscheine) zu geschickt bekommen haben, zog eine Glücksfee nun die zehn Hauptgewinner der Aktion, die in der Buchhandlung „Buch & Aktuelles“ von der Inhaberin Astrid Schloo ihre Preise erhielten.

Die Gewinner in der Übersicht: Inge Rathjen (Rotenburg, E-Book-Reader), Christian Niepel (Rotenburg, Schuback-Wellnessgutschein), Nick Haase (Kirchwalsede, Smartphone), Heike Schulz (Rotenburg, Bruns-Reisegutschein), Flörke Behrens (Westervesede, Tablet), Yvonne Labonté (Ahausen, Gutschein Spirituosen Bruns), Oliver Schulz (Scheeßel, Carrera-Bahn), Tomke de Vries (Sottrum, Topf-Set), Waltraut Horeis (Borchel, Besteckkasten) und Wolfgang Blum (Rotenburg, Koffer-Set). Mit dieser Aktion wollten die Verantwortlichen den Kunden einen zusätzlichen Anreiz geben, ihre Einkäufe in Rotenburg zu erledigen. Auch für 2017 ist die Aktion in Planung.

go