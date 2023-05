Die komplette Malle-Party am Rotenburger Weichelsee

Von: Michael Krüger

Der Aufbau läuft am Weichelsee. © Krüger, Michael

Mia Julia, Schürze und Lorenz Büffel treten an Vatertag am Rotenburger Weichelsee auf. Die Veranstalter erwarten bis zu 2 500 Besucher.

Rotenburg – Von Mallorca ist an diesem Dienstagnachmittag noch nicht viel zu spüren. 13 Grad, ein paar Regenschauer – aber wenigstens die Sonnenbrillen sitzen: Roland Nielebock und Malte Janßen wissen doch, dass am Donnerstag nicht nur das Wetter besser wird, sondern der Strand am Rotenburger Weichelsee die ideale Party-Location ist, damit die Vatertagssause mit Malle-Stars richtig krachen kann. „Es wird eine sehr geile Party“, sagt Nielebock und nimmt schon mal auf dem Steg der Bühne am Ufer Platz, auf dem die Stars den Fans einheizen sollen.

„Layla“ und „Johnny Däpp“

Mit ihrem Team sind die beiden Betreiber des Beachclubs Strandgold seit Montag dabei, den Veranstaltungsbereich herzurichten. Bühne, Getränkebuden, ausreichend Toiletten, Verpflegungsstände – bis zu 2 500 Gäste werden am Weichelsee erwartet. Und die sollen ordentlich verpflegt und bespaßt werden. „Wir wollen keinen Schrott ausschenken. Bei uns gibt es keine Mogelbecher“, sagt Nielebock. Selbst die Cocktails würden vor Ort frisch gemixt.

„Bombastisch“ sei der Vorverkauf in diesem Jahr gelaufen, die Vatertagspremiere im vergangenen Jahr mit Mickie Krause als Stargast hatte die Erwartungen noch nicht ganz erfüllt. Nun aber scheint sich der Weichelsee als Ziel für die Himmelfahrt-Partygänger zu etablieren. Das Programm bietet in diesem Jahr das volle Malle-Programm: Schürze hat ab 14 Uhr den Über-Partyhit „Layla“ dabei, Mia Julia (15 Uhr) ist die aktuell unbestrittene Ballermann-Schlagerqueen, und Dauerbrenner Lorenz Büffel (15.45 Uhr) bringt sicherlich nicht nur „Johnny Däpp“ mit auf die Bühne am See. Zwischendurch, vorher und nachher stehen zudem die DJs Toddy und „BeNice“ an den Reglern. „Die Musik muss man mögen“, sagt Nielebock und schmunzelt dabei. Aber er, der als Roger Horton selbst elektronische Musik auflegt, weiß auch: „So ein Programm hat man nicht jeden Tag – zumal nicht in Rotenburg.“

Roland Nielebock (l.) und Malte Janßen sitzen schon mal Probe, wo die Malle-Stars „die Hütte abreißen“ sollen. © Krüger, Michael

Die Türen zur Strandparty öffnen sich am Vatertag um 11 Uhr. Das Musikprogramm endet um 22 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es bis Mittwochnacht noch online unter www.strandgold-rotenburg.de für 21,50 Euro plus Gebühren, an der Tageskasse dann für 26 Euro. Tickets vor Ort wird es geben, allerdings wissen die Veranstalter derzeit nicht, wie viele noch. „Wenn es voll ist, ist es voll“, sagt Janßen.

2024 geht es weiter: Wieder drei Malle-Stars am Weiuchelsee. Welche, wir noch nicht verraten. © Krüger, Michael

Das Ziel der Veranstalter ist ganz klar, dass sich das Malle-Partyprogramm an Himmelfahrt am Weichelsee etabliert. „Geile Location, bestes Wetter – was will man mehr?“, blickt Janßen voraus. Und dabei zeigt er schon auf ein Plakat, das für 2024 wirbt: Wieder drei Malle-Topstars, die Namen werden noch nicht verraten. Auch wenn ein Konterfei ganz deutlich dem von Ikke Hüftgold ähnelt - wer sich hinter den Bildern verbirgt, wird erst später bekannt gegeben. Aus gutem Grund: Am Freitag startet der Vorverkauf mit „Blind Tickets“. Wer da dann schon zuschlägt, zahlt nur 15 Euro. Später deutlich mehr.