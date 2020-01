„Es tut weh“

Rotenburg – Dem Vorwurf begegnen Imke Colshorn und Gregor Stein mit Zahlen. „Wir sind nicht diejenigen, die besonders hart vorgehen“, sagt die Sozialdezernentin im Rotenburger Kreishaus, und auch Jobcenter-Leiter Gregor Stein widerspricht, dass im Landkreis mehr Sanktionen gegen auffällige Hartz-IV-Bezieher verhängt werden als anderswo. Rund 4 400 Leistungsberechtigte, die ins Arbeitslosengeld II gerutscht sind, betreut der Landkreis als Optionskommune in Eigenregie. Knapp 3 300 Bedarfsgemeinschaften verbergen sich dahinter, Familien und Partnerschaften mit jeweils eigenen Schicksalsgeschichten. Maximal zehn Prozent der Bezieher würden auffällig, hier wie bundesweit. Im Landkreis liege man unter dem Landesschnitt. Zwischen 50 und 70 dieser „Fälle“ müssen sich Colshorn, Stein und die 150 Mitarbeiter des Jobcenters derzeit genauer ansehen: Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom November muss das bislang gültige Sanktionssystem überarbeitet werden. Dass der Geldhahn mitunter ganz zugedreht wird, ist nun nicht mehr zulässig.

Nach dem Prinzip „Fördern und Fordern“ disziplinieren die Jobcenter seit 2005 unkooperative Hartz-IV-Empfänger, indem sie Leistungen zeitweise kürzen. „Das Paradebeispiel ist, dass zumutbare Arbeit nicht angenommen wird“, sagt Stein. Wer mindestens 25 Jahre alt ist und ein Jobangebot ausschlägt oder eine Fördermaßnahme ablehnt, läuft Gefahr, dass ihm 30 Prozent des sogenannten Regelsatzes gestrichen werden. 432 Euro beträgt dieser ab diesem Jahr. Wer innerhalb eines Jahres mehrfach negativ auffällt, verlor bislang 60 Prozent. Ganz ohne Bezüge konnten sogar jüngere Bezieher unter 25 Jahren dastehen bei mehrfachen Verstößen. Einmal verhängt, galt eine Sanktion immer drei Monate.

Bis es soweit kommt, muss allerdings viel passieren, betonen Colshorn und Stein. „Keine Sanktion kommt überraschend“, sagt die Sozialdezernentin. Bevor sich die Jobcenter-Mitarbeiter veranlasst sehen, die Gesetze mit den Sanktionen umzusetzen, würden viele Gespräche geführt. Und zwar immer der persönlichen Situation des Kunden angepasst, niemals nach einem formatierten „Schema F“. Belehrung, Beratung, Anhörung: Erst wenn es dann nicht fruchtet, würden Sanktionen auch als Erziehungsmaßnahme verhängt. „Es ist ein kleines Instrument von vielen, mit Menschen umzugehen“, so Colshorn. Jeder Mensch habe seine eigene Lebenssituation, und da könne auch etwas Druck über den Geldhahn hilfreich sein, damit ein Umdenken stattfindet und damit wieder Meldeauflagen erfüllt oder Qualifizierungsmaßnahmen wahrgenommen werden.

Dabei ist die Situation im Landkreis recht komfortabel. Die Zahl der Hartz-IV-Bezieher sinkt seit Jahren, wenn auch nicht so stark wie die der Arbeitslosen insgesamt. In der Hochphase vor gut zehn Jahren habe man rund 2 000 Leistungsempfänger mehr gehabt. Bei einer Arbeitslosenquote von nur noch drei Prozent liegt der Fokus des Rotenburger Jobcenters mittlerweile verstärkt auf denen, die sich bislang nur schwer in Arbeit vermitteln ließen. Das sei für die nach Fachkräften suchenden Unternehmen hilfreich, ein Ende langer Hartz-IV-Karrieren sei aber auch für das Lebensgefühl aller Familienmitglieder wichtig – und im Übrigen auch für die Vermittler das Höchste, wie Stein anmerkt. „Wir gehen erst mal davon aus, dass jeder, der zu uns kommt, auch arbeiten möchte“, sagt Colshorn. Die Hilfsbedürftigkeit soll beendet werden. „Und wenn wir erkennen, dass Menschen nicht arbeiten können, fördern und unterstützen wir.“ Colshorn: „Wir lassen Menschen nicht absichtlich in Sanktionen hineinlaufen.“

Rund neun Millionen Euro musste der Landkreis im vergangenen Jahr für die Mieten der Hartz-IV-Bezieher zahlen. Den Regelsatz erhalten sie direkt vom Bund. Gegenüber 2018 seien die Ausgaben des hiesigen Jobcenters um 1,3 Millionen Euro zurückgegangen. Eine Summe der verhängten Sanktionen können Colshorn und Stein indes nicht nennen. Wohl aber gibt es die für die Bundesebene. 2018, so die jüngste Erhebung, hatte der Staat Hartz-IV-Empfängern die Leistungen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit um insgesamt rund 174 Millionen Euro gekürzt. Die Zahl der 2018 ausgesprochenen Sanktionen sei im Vergleich zum Vorjahr um 49 000 auf rund 904 000 gesunken. Mit 77 Prozent häufigster Sanktionsgrund ist das Meldeversäumnis, das heißt, wenn Hartz-IV-Empfänger Einladungen zu ihrem Arbeitsvermittler nicht nachkommen. Durchschnittlich wurden die Hartz-IV-Leistungen im Dezember 2018 um 109 Euro gekürzt und Sanktionen gegen 3,2 Prozent aller Hartz-IV-Bezieher verhängt.

Die Zahl der insgesamt auffällig werdenden Bezieher beziffert Stein auf knapp zehn Prozent. Mehr als 90 Prozent erhielten nie Sanktionen. „Eine Minderheit hält sich nicht an die Regeln“, sagt Rotenburgs Jobcenter-Leiter. Diejenigen, denen Hartz IV gekürzt wird, tauchten dann allerdings auch häufiger in dieser Form auf. „Das tut weh“, sagt Sozialdezernentin Colshorn, da auch den Mitarbeitern der Behörde die Folgen der Kürzungen klar seien. Nur: „Wenn die Bedingungen erfüllt sind, können die Kollegen nicht anders, als Sanktionen zu verhängen.“ Wie und in welcher Art das künftig geschehe, sei allerdings noch unklar. Die Politik sei als Gesetzgeber gefordert. Colshorn: „Wir warten auf Vorgaben von Bund und Land.“