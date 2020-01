Wegweiser für die Zukunft

Drei Schüler erzählen von ihrem Praktikumsalltag

+ Aileen Plokker (r.) zeigt Adrian Zschemisch den Beruf des Bürokaufmanns. Fotos: Thies

Rotenburg/Sottrum - Von Praktikantin Sinja Thies. Mehr als 60 Oberstufenschüler des Gymnasiums Sottrums haben in diesen Tagen ein Praktikum gemacht und schauten sich den Arbeitsalltag in unterschiedlichen Betrieben an. Das Praktikum bei der Rotenburger Kreiszeitung bietet dabei die Gelegenheit, einige Mitschüler in ihren Unternehmen zu besuchen und einen Einblick in deren Berufe zu erhalten. So war Adrian Zschemisch als Bürokaufmann in der Verwaltung der K&S Sozialbau und Betreuung in Sottrum unterwegs, Carina Heinrich als Mediengestalterin in der Rotenburger Werbeagentur Visual Candy, und den Job der Hebamme in der Rotenburger Hebammenpraxis schaute sich Jella Zachau genauer an.