Wegen Wetterchaos

Zwei Verletzte nach Unfällen auf A1

+ Der Fahrer dieses Transporters zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Foto: Polizei

Elsdorf/Heidenau/A1 – Bei zwei Unfällen auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Heidenau sind am Samstagmittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Dazu entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 100 000 Euro. Starkregen und Hagel sorgten für eine glatte Fahrbahn und schlechte Sichtverhältnisse. Zunächst hatte ein 58-Jähriger auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in Höhe Tiste gegen 12.15 Uhr die Kontrolle über seinen Transporter verloren, heißt es im Bericht der Beamten. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Erdwall und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Etwa eine Stunde später hatte sich zwischen dem Autobahnparkplatz Hatzte und der Anschlussstelle Elsdorf in Fahrtrichtung Bremen eine dichte Hagelschicht gebildet. Ein 45 Jahre alter Autofahrer fuhr zu schnell, kam gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Straße ab, krachte gegen einen Wildschutzzaun und blieb im Straßengraben liegen. Der Mann zog sich dabei ebenfalls leichte Verletzungen zu. Außerdem ereigneten sich nach Angaben der Polizei noch drei weitere Unfälle, bei denen die Insassen aber unverletzt blieben. lw