Geldstrafe für Masken-Verweigerin: 45-Jährige wegen Körperverletzung verurteilt

Von: Stefanie Glaschke

Während der Verhandlung vor dem Amtsgericht Rotenburg kommt es zu mehreren Zwischenrufen von der Angeklagten und eines Zeugen. © Menker

Der Streit über eine nicht getragene Maske endet nun vor dem Amtsgericht Rotenburg mit einem Schuldspruch wegen Körperverletzung und einer Geldstraße für die Angeklagte.

Rotenburg – Eine 45 Jahre alte Frau ist am Donnerstag vom Rotenburger Amtsgericht der Körperverletzung schuld gesprochen worden. Zudem hat das Gericht sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Verhandelt wurde ein Vorfall, der sich im November 2021 in der Kreisstadt ereignete. Die Beschuldigte sollte am 2. November gegen 11 Uhr mit zwei Paketen und ohne Maske einen Kiosk betreten haben.

Die Pakete wollte sie zum Versand abgeben. Der Betreiber hätte sie aufgefordert, die Maskenpflicht zu achten und eine Maske zu tragen. Auf die Aussage der Beschuldigten, von der Maskenpflicht befreit zu sein, reagierte der Geschädigte nicht und verwies die Kundin des Geschäfts.

Aussagen variieren

Bis dahin waren sich beide Parteien einig. Von diesem Punkt an jedoch variierten die Aussagen bis zum Ende der Verhandlung. Beide schilderten eine Auseinandersetzung, in der nicht nur Pakete hin und hergeworfen wurden, sondern auch Handgreiflichkeiten an der Ladentür stattgefunden haben. Während der Geschädigte als Zeuge aussagte, er hätte die Frau samt ihrer Pakete nur wegschicken wollen, gab die Beschuldigte an, der Kiosk-Betreiber hätte die Pakete hinter ihr hergeworfen. Auf dem Videomaterial, das als Beweismittel diente, waren fliegende Pakete zu sehen.

Durch ein Gerangel an der Tür hätte die Beschuldigte den Kioskbesitzer zu Fall gebracht, dabei zog er sich einen komplizierten Bruch des Fußgelenks und weitere Verletzungen zu. Die Beschuldigte hatte nach Angaben des Geschädigten gegen die geschlossene Tür geschlagen, getreten und sei sogar gegen die Tür gesprungen. Sie wiederum bestritt den Vorwurf. Vielmehr sei der Geschädigte über eine Teppichkante gestolpert und dabei zu Boden gegangen. Die schwere Verletzung des Fußgelenks sei angeblich nicht existent, gab die Beschuldigte an. Als Beweis dafür führte sie an, dass der Geschädigte schließlich den ganzen Tag über noch im Laden gearbeitet hätte.

Verletzungen nachgewiesen

Der Geschädigte konnte belegen, dass er zweimal operiert worden war. Die Verletzungen wurden durch einen schriftlichen Befund nachgewiesen. Er sei gesundheitlich stark durch diesen Vorfall eingeschränkt und hätte auch Einbußen durch die vorübergehende Schließung seines Geschäfts gehabt.

Nachdem beide Parteien das Geschehen weitgehend gegensätzlich geschildert hatten, musste Richterin Meinke die Beschuldigte auffordern, Zwischenreden zu unterlassen. Sie wollte keine weiteren Störungen der Verhandlung mehr dulden.

Der Verteidiger der Beschuldigten verwies anschließend auf das Video- und Bildmaterial aus dem Geschäft. Er befragte den Geschädigten und wies ihn darauf hin, dass er seinen Ausführungen nicht folgen könnte. Dabei wurde es sogar laut im Gerichtssaal. Beide Parteien wollten auf den Bildern verschiedene Abläufe des Konflikts erkennen.

Bericht von „fliegenden Paketen“

Richterin Meinke setzte im weiteren Verlauf der Verhandlung auf die Aussage einer Augenzeugin. Diese beschrieb den Vorfall als aufgebracht und bestätigte die geworfenen Pakete. Dabei sollen zwei Pakete mehrmals hin und hergeflogen sein. Ihrer Aussage nach waren an der Aktion sowohl die Beschuldigte als auch der Geschädigte beteiligt. Auch den Sturz des Geschädigten konnte sie bestätigen, jedoch nicht genau angeben, wie es dazu gekommen war. Zwei weitere Zeuginnen, die auf Verlangen der Beschuldigten geladen waren, konnten keine wesentlichen Angaben zum Tathergang machen. Sie sagten jedoch übereinstimmend aus, dass die Beschuldigte gut gelaunt in den Kiosk gegangen sei und sehr aufgeregt wieder herausgekommen war.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hielt ihr Plädoyer und wurde dabei von der Beschuldigten unterbrochen. Auch der Geschädigte, der als Zuschauer im Saal verblieben war, sah sich veranlasst, das Plädoyer zu kommentieren. Für die Staatsanwaltschaft war die vorsätzliche Körperverletzung erwiesen, sie forderte eine Geldbuße in Höhe von 30 Tagessätzen für die Beschuldigte.

Der Verteidiger, der im Vorfeld bereits eine Einstellung des Verfahrens nicht durchsetzen konnte, wollte einen Freispruch erwirken. Er sah seine Mandantin nicht als die Verursacherin der Schädigung. Richterin Meinke folgte in ihrem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Beklagte wurde der Körperverletzung für schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen verurteilt.

Die Urteilsbegründung wurde begleitet von Zwischenrufen und verbalen Angriffen der Beschuldigten auf die Richterin. Der Tumult setzte sich auch nach der Verhandlung im Flur des Amtsgerichts fort.