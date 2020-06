Weder vor noch zurück

Corona bremst Freiwilligendienst in Rotenburger Werken aus

Febriyani Sopaheluwakan (l.) und Pedro Petersen sind zwei von zahlreichen Freiwilligen, die jedes Jahr bei den Rotenburger Werken arbeiten. Stefan Slommer koordiniert dort die Freiwilligendienste.

von Ulf Buschmann schließen

Rotenburg – Febriyani Sopaheluwakan und Pedro Petersen wirken entspannt. Die 27-jährige Frau aus Indonesien und ihr drei Jahre jüngerer Kollege aus Brasilien lächeln den Besuch an – und sie geben freundlich Antwort auf alle Fragen. Ihr Deutsch ist gut, Nachfragen gibt es nur bei akustischen Verständigungsschwierigkeiten. Sie bleiben aufgrund der geltenden Abstandsregeln nicht aus. Zur Not hilft Stephan Slomma aus. Er ist Koordinator für den Freiwilligendienst in den Rotenburger Werken. Sopaheluwakan und Petersen sind seit Februar für einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in die norddeutsche Tiefebene gekommen.