Webers Antworten Grundlage für Fortsetzung der Diskussion

Rotenburg - Von Guido Menker. Die mit der Einführung der Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) erforderliche Eröffnungsbilanz der Stadt Rotenburg ist seit mehr als fünf Jahren überfällig. Die Diskussionen darüber sind in den vergangenen Wochen verstummt.

Bürgermeister Andreas Weber (SPD) hatte schließlich vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe von CDU und Freien Wählern im Stadtrat, Klaus Rinck, einen sehr ausführlichen Fragenkatalog dazu erhalten. Die Bearbeitung hat viel Zeit in Anspruch genommen. Nun liegen die Antworten Webers aber auf dem Tisch – und schon melden such CDU und Freier Wähler wieder zu Wort.

Aus Sicht der Arbeitsgruppe ergeben sich hieraus „klare Belege dafür, dass Weber den ihm als Vorgesetzten obliegenden Aufsichts-, Anleitungs- und Organisationspflichten nicht ausreichend nachgekommen ist“. Das geht aus einem entsprechenden Schreiben der Arbeitsgruppe an die Presse hervor.

Klaus Rinck: „Bereits bei Amtsantritt von Herrn Weber bestand Verzug. Die Kämmerei stellte in der Folgezeit mehrfach terminliche Zusagen auf, die nicht eingehalten werden konnten. In dieser Situation wäre es Webers Pflicht als Vorgesetzter gewesen, sich die Arbeitsunterlagen vorlegen zu lassen, diese zu sichten, um sich so selbst einen Überblick zu verschaffen, welche Arbeiten noch fehlen, und die fertiggestellten Teilergebnisse auch stichprobenartig zu prüfen. Auf unsere ausdrücklichen Fragen nach solchen eigenen Aktivitäten ist der Bürgermeister jegliche Antwort schuldig geblieben.“ Dass Weber nach eigenem Bekunden mit der Kämmerei „monatliche Gespräche“ geführt hat, reiche bei Weitem nicht aus.

+ Eike Holsten Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und CDU-Gemeindeverbands-Vorsitzende Eike Holsten ergänzt: „Um zu einer fundierten fachlichen Bewertung der bereits erstellten Arbeiten zu gelangen, hätte Herr Weber sich beispielsweise der Hilfe externer Fachleute oder der Kommunalaufsicht des Landkreises bedienen können.“

Erschreckend sei aus Sicht der CDU auch, dass es zu diesem erheblichen Verzug kommen konnte, obwohl der Landkreis mehrfach auf die Erforderlichkeit der Eröffnungsbilanz hingewiesen habe. „Wie wir jetzt wissen, kam es allein zwischen März 2015 und August 2016 zu drei schriftlichen Hinweisen des Landkreises und zwei sehr ernsten Gesprächen der Aufsichtsbehörde mit Bürgermeister und Kämmerei,“ wird Holsten in der Pressemitteilung zitiert.

„Die befremdliche Haushaltsrede des Bürgermeisters, der sich nach halbherzigem Eingeständnis seines Versäumnisses minutenlang in Selbstlob über angeblich ansonsten von ihm Geleistetes erging, sorgt bei der CDU ebenso für Kopfschütteln wie die Argumentation Webers, die geforderten eigenen Aktivitäten habe er deshalb unterlassen, weil er die von ihm als Hausleitung ,gelebte Vertrauenskultur’ nicht habe aufgeben wollen.“

Leitung und Organisation hätten nichts mit Misstrauen zu tun, und „persönliche Versäumnisse sollte man auf diese Weise nicht zu rechtfertigen versuchen“, stellt Rinck fest. Holsten richtet in der Pressemitteilung abschließend den Blick in die Zukunft: „Der Bürgermeister meint, dass der Jahresabschluss für 2016 voraussichtlich erst Mitte 2020 fertig sein wird. Hier müssen Politik und Stadtverwaltung mehr tun, um zu vermeiden, dass die Verzögerungen noch jahrelang fortwirken.“

Man sei gerne dabei, die Weichen zu stellen, damit das Versäumte nun zügig aufgeholt werden könne. Holsten: „Hierzu werden wir entsprechende eigene Vorschläge in die Ratsarbeit einbringen.“