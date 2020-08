Weber sieht keinen Beratungsbedarf

Rotenburgs Bürgermeister: Frage der Kreisel-Kosten ist bereits geklärt

Aus dieser Kreuzung soll ein Kreisel werden.

von Guido Menker

Rotenburg – Mit Blick auf den schon seit mehreren Jahren ins Auge gefassten Umbau der Harburger Straße ist aus seiner Sicht die Sachlage hinsichtlich der Kostenübernahme für die beiden Kreisverkehre am Neuen Markt sowie an der Wümme-Park-Kreuzung geklärt. Das unterstreicht Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD). Hintergrund: FDP-Ratsherr Gunter Schwedesky hatte in einem Brief an den Bürgermeister darum gebeten, genau diese Frage noch einmal im zuständigen Straßenbauausschuss zu erläutern, nachdem die Rotenburger Rundschau Stephan Lohmann vom Verkehrsamt mit den Worten „Die Kosten für die Kreisel trägt allerdings die Stadt allein“ zitiert hatte. Lohmann, so Weber, sei eine falsche Aussage zugeschrieben worden. Der Kreuzungspunkt Harburger Straße / Am Sande / Glockengießerstraße sei bereits bei der Vorplanung auch als Kreisel geprüft worden. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr habe entschieden, diesen Kreuzungspunkt als Kreisverkehrsplatz (KVP) in der weiteren Planung umzusetzen. Weber: „Damit ist auch die Kostenregelung hierfür nach den gesetzlichen Regelungen bestimmt, und die Landesbehörde beziehungsweise der Bund trägt die überwiegenden Kosten.“ Die Stadt werde anteilig zu beteiligen sein. Beim Kreuzungspunkt Harburger Straße / Waldweg / Brockeler Straße verhalte es sich so, dass ursprünglich von der Landesbehörde kein Umbau beabsichtigt war. Erst auf Anregung der Stadt sei die Prüfung eines KVP aufgekommen, jedoch von der Landesbehörde negativ beschieden worden. „Dennoch hatte ich im August 2017 die Aufnahme des KVP in die Planung nochmals beantragt und wiederum eine Ablehnung erhalten, allerdings mit der Aussage, dass der KVP realisiert werden könnte, wenn die Stadt die Planungs- und Baukosten übernimmt“, schreibt Weber an Schwedesky. Im April 2018 habe der Verwaltungsausschuss der Stadt entschlossen, genau das zu tun. Und daraufhin sei der KVP dann auch mit in die Planung aufgenommen worden. Vor diesem Hintergrund sieht Weber keinen Beratungsbedarf für den Ausschuss für Straßen und Verkehr. Er werde allerdings die Thematik unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen noch einmal ansprechen, heißt es in Webers Schreiben an den FDP-Ratsherrn.