Weber setzt auf Verstärkung

Rotenburg - Von Guido Menker. Die mit der Einführung der Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik) 2012 erforderliche Eröffnungsbilanz der Stadt Rotenburg ist überfällig. Der Landkreis Rotenburg als Kommunalaufsicht hatte daher Gesprächsbedarf angemeldet – am Montag gab es das gut einstündige Treffen im Kreishaus.

Bürgermeister Andreas Weber (SPD) erklärte anschließend auf Nachfrage, dass er mit einem Konzept für das weitere Vorgehen in dieses Gespräch gegangen sei, das in den vergangenen Tagen zusammen mit den Kollegen im Rathaus erarbeitet worden sei. Ziel sei es, die Eröffnungsbilanz so schnell wie möglich liefern zu können. Das Konzept dafür sei bei dem Gespräch mit dem Landkreis als tragfähig betrachtet worden. Zielvorgabe sei es demnach, die Eröffnungsbilanz im Laufe des kommenden Jahres beim Landkreis einzureichen. Dort landet es auf dem Tisch des Rechnungsprüfungsamtes. Die daraufhin zu erarbeitenden Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 sollen anschließend folgen. Weber wird im Rathaus mehr Personal für die Erledigung der Arbeit abstellen und später bei der Erstellung der Jahresabschlüsse auch externe Kräfte dazuholen – „Dienstleister und Berater“, teilte er mit. Zugleich betonte der Bürgermeister: „Wir fangen nicht bei null an.“ Er habe zudem das Gefühl, alle Beteiligten seien zufrieden auseinandergegangen. Am Tisch saßen auch Vertreter der Fraktionen im Stadtrat. Sollte die Stadt in der kommenden Woche einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und alles dafür tun, dass es mit der Eröffnungsbilanz vorangeht, stehe auch einer Genehmigung des Etatpaketes für das laufende Jahr nichts im Wege, betonte Andreas Weber. Die Frage, wie sehr es ihn ärgert, dass es zu einer derart großen Verspätung kommt, beantworte er nicht. Nur so viel: „Das sind Herausforderungen.“ Aber es sei nicht schön, sich bei Kontrollen rechtfertigen zu müssen.

Die nach wie vor fehlende Eröffnungsbilanz hatte in den vergangenen Tagen für jede Menge Gesprächsstoff auf dem politischen Parkett der Kreisstadt gesorgt. Allen voran die CDU übte scharfe Kritik. „Wir haben gehört, dass seitens der Stadt noch sehr viel Arbeit zu leisten ist, gehen als CDU aber mit optimistischem, vorwärtsgewandtem Blick aus dem Gespräch mit dem Landkreis“, so Ratsherr Eike Holsten nach dem Termin. Jetzt gelte es seitens der Stadt, schnellstmöglich die mitgegebenen Hausaufgaben zu erledigen. Dafür hätten Verwaltung und Bürgermeister im Interesse aller Beteiligten „unsere volle Unterstützung“, so der Christdemokrat. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Rinck drückte sich etwas klarer aus: „Bei dem Gespräch handelte es sich um ein deutliches Alarmsignal. Eine vorläufige Haushaltführung könnte sich in letzter Konsequenz ergeben. Das müssen wir im Sinne des Allgemeinwohls verhindern, wofür es die volle Unterstützung der Politik geben wird.“ Eine Bewertung der politischen Verantwortung für die Vorkommnisse werde es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Rinck spricht von einer „prekären Situation“.