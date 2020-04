Wasserverband warnt

Der Rasensprenger im heimischen Garten sollte lieber abgedreht werden, so der Wasserverband. Foto: Menker

Rotenburg – Der sehr trockene April macht sich bereits wieder bei den Versorgern bemerkbar. Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land warnt deswegen schon vor unnötigem Verbrauch. „Wir befinden uns noch recht früh im Jahr und erleben schon jetzt die erste länger anhaltende Trockenperiode. Dies macht sich auch in den Wasserabgaben aus unseren Wasserwerken in Unterstedt und Westerholz deutlich bemerkbar“, teilt Geschäftsführer Volker Meyer mit.

Mit den Erfahrungen aus den vergangenen Trockenjahren 2016, 2018 und 2019, dass gerade in den Nachmittags- und Abendstunden der Verbrauch deutlich ansteigt und dadurch mit Druckabfällen zu rechnen sein könnte, wird um einen sorgsamen Umgang mit Leitungswasser gebeten. Der Wasserversorgungsverband beliefert rund 22 000 Hausanschlüsse unter anderem in Sottrum, Scheeßel, Bothel und den Rotenburger Ortschaften. „Aufgrund der Keim- und Wachstumszeit zählt vor allem der bedachte Einsatz unseres Trinkwassers zur Bewässerung der Gartenpflanzen. Rasensprengen und die Beregnung und Sportplätzen sollten eingestellt werden“, appelliert Meyer an die Verbraucher.