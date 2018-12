Lieferengpass verzögert Brückenbau am Aral-Kreisel

Straßenverkehrsamt: Keine Prognose

+ © Ujen In den vergangenen Wochen kamen die Ampeln an der unfertigen Brücke regelmäßig zum Einsatz. Jetzt stagniert der Bau, und die Lichtsignalanlagen wurden vorerst zur Seite gestellt. © Ujen

Rotenburg - Die marode, hölzerne Radfahrer- und Fußgängerbrücke beim Aral-Kreisel in Rotenburg musste Ende Juli abgerissen werden. Der Neubau aus Beton und Stahl sollte ursprünglich schon im November fertiggestellt sein, bisher stehen aber lediglich die neuen Widerlager auf beiden Seiten der Bundesstraße 440. Das Tragwerk in der Mitte samt Weg fehlt weiterhin. Laut dem Straßenverkehrsamt in Verden liegt das an einem Lieferengpass. Wann der Brückenbau fortgesetzt wird, ist momentan noch unklar.