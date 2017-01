Ein Wandermärchen

Der Wandertourismus boomt, und damit erfreuen sich auch die 2014 eröffneten Nordpfade im Landkreis Rotenburg großer Beliebtheit. Der Tourow will dennoch ein paar Verbesserungen vornehmen. - Foto: Jürges

Rotenburg - Die Winterlandschaft hat in den vergangenen Tagen nicht nur Kinder nach draußen gelockt, sondern auch viele gereifte Spaziergänger. Wenn alles so hübsch glitzert und verschneit ist, sieht Altbekanntes ja auch schon wieder anders und irgendwie neu aus. Da bekommen selbst Einheimische Lust aufs Wandern. Und wie die Fachverbände bekunden, floriert der Wandertourismus im Landkreis Rotenburg. Besonders das Projekt des Touristikverbandes Rotenburg (Tourow) sorgt für ausgetrampelte Pfade – im positiven Sinne.

Ute Dicks blickt auf ein erfolgreiches Wanderjahr zurück. Die Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes zog noch im Dezember eine Bilanz, die mehr als positiv ausfiel: „Es hat sich schlicht herumgesprochen, wie viel Spaß Wandern macht. Außerdem konnte sich das Wandern von seinem vielleicht vor ein paar Jahren noch etwas miefigen Image befreien. Wandern ist in Mode gekommen, ein Trend. Dazu kommt ein in der Bevölkerung offenbar gewachsenes Bedürfnis nach Ruhe, innerer Einkehr und nach Möglichkeiten, Stress abzubauen. Als Antwort auf diese Bedürfnisse ist das Wandern nahezu perfekt.“

Der Verband ist die bundesweite Dachorganisation der 58 großen Wandervereine und Landesverbände in Deutschland. Dazu gehören allein rund 20 000 ehrenamtliche Wegezeichner, die jedes Jahr unterwegs sind und sich um etwa 200 000 Kilometer Wanderwege in Deutschland kümmern. 2014 wurden die „Nordpfade“ im Landkreis offiziell ins Leben gerufen. Jeder Wanderweg wurde mit einem der leuchtend orangefarbenen Schildchen markiert – und das so, dass sich die Wanderer nicht verlaufen. Es ist ein besonderes Wanderprojekt des Tourow- Teams.

„Mit diesem Projekt geht der Rotenburger Touristikverband eindeutig mit der Zeit: Heutzutage gibt es nicht mehr den einen Wanderer. Unter den 24 Nordpfaden sind Wege für jedermann vorhanden. Unterschiedliche Längen, Natur, Kultur, unterschiedliche Wegeformate und auch ein Weg für Mobilitätseingeschränkte“, sagt Dicks.

Die Nordpfade werben vor allem mit dem Konzept „flach-weit-einzigartig“. Statt hoher Berge verspricht die norddeutsche Landschaft zwischen Hamburg, Bremen und Hannover eben ein Wanderparadies mit weitläufigen Heideflächen, geheimnisvollen Mooren und naturbelassenen Flussläufen. Die Einbindung der Gastronomie am Wegesrand und das einheitliche und einfache Informations- und Beschilderungssystem biete den Wanderern auf den bis zu 32 Kilometer langen Wegen ein Rundum-sorglos-Paket, so das Tourow-Team.

Es gibt noch einiges zu verbessern

„Wir sind schon sehr zufrieden, wie die Nordpfade funktionieren und angenommen werden. Viele Wanderer sagten uns, sie hätten gar nicht gewusst, dass es dieses Wanderprojekt direkt vor ihrer Haustür gibt. Viele kennen eben ihre Region, aber nicht die Wanderwege, die auch durch sie hindurchführen“, so Tourow-Chef Udo Fischer.

Für die Zukunft gebe es aber nach wie vor noch einiges zu verbessern. Zwei Wanderrouten im Bereich Vareler Heide und Sittensen müssten umgeleitet werden. In der neuen Auflage des Wanderführers würden Wanderer dann auch die neuen Routen sehen. Außerdem werde ein neues Angebot namens „Tischlein-deck-Dich“ auch für das leibliche Wohl zwischendurch sorgen, so Fischer. Der Touristikverband würde sich dafür mit der örtlichen Gastronomie zusammentun, um den Wanderern 2017 auch „gedeckte Rastplätze“ in der neuen Wandersaison anbieten zu können.

Bis dahin lädt die Winterlandschaft zum Bewandern der Nordpfade ein. Und wer sich etwas weiter von der eigenen Haustür weg traut und etwas Warmes zwischendurch braucht, nimmt einfach eine mit Tee gefüllte Thermoskanne mit.

Von Cathleen Jürges