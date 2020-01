Waldumbau in der Ahe läuft - mit neuen Vorzeichen

Zwei Flächen in Arbeit

+ © Menker Knut Sierk (r.) und Tobias Gebers zeigen, was passiert. © Menker

Rotenburg - Das, was da in diesen Tagen im Rotenburger Ahewald passiert, ist nichts Ungewöhnliches. Waldumbau nennt sich das. Und den hat es schon immer gegeben, versichert Tobias Gebers, der zuständige Revierförster. Inzwischen allerdings erfolgt eben dieser Waldumbau mit anderen Vorzeichen, als noch vor zehn, 20 oder 30 Jahren. In einer Mitteilung an die Presse, die Knut Sierk, Sprecher der Landesforsten Niedersachsen, herausgegeben hat, ist von einem „klimaangepassten Waldumbau in der südlichen Ahe“ die Rede. Auf zwei Flächen lassen die Experten Kiefernwälder in Mischwälder umbauen.