Waldkinder sammeln Müll

+ Am Internationalen Tag des Waldkindergartens waren auch die Rotenburger Kinder fleißig.

Rotenburg – Die 15 Mädchen und Jungen des Rotenburger Naturkindergartens haben in ihrem Wohnzimmer aufgeräumt: Wie jedes Jahr zum Internationalen Tag des Waldkindergartens haben sie sich mit ein paar Eltern und Unterstützung einer Klasse der Schule für Heilerziehungspflege auf den Weg durch die Ahe und den Wald gemacht, um vom kleinsten Plastikschnipsel bis zum halben Fahrrad alles aufzusammeln, was dort nicht hingehört. „Die Tiere fressen doch sonst den Müll und werden krank oder verletzen sich an den Scherben“, so ein Waldkind zum Auftakt der Wanderung laut der Mitteilung. In Zukunft werden die Waldkinder bei ihren Wanderungen durch den Ahe-Wald wohl noch aufmerksamer den Müll in den Blick nehmen und aufsammeln, um mit gutem Beispiel voran zu gehen, heißt es. mk