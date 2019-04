Die Waldbrandgefahr steigt

Blick auf die Bildschirme in der Waldbrandzentrale Lüneburg: Das Waldbrandüberwachungssystem hat einen Waldbrand erkannt, jetzt wird das Feuer von den Mitarbeitern an die zuständige Feuerwehrleitstelle gemeldet. Foto: Niedersächsische Landesforsten

Rotenburg – Das trockene und sehr warme Wetter lässt die Waldbrandgefahr im niedersächsischen Landeswald weiter ansteigen. Das teilt Knut Sierk, Pressesprecher Nord-Ost-Niedersachsen der Niedersächsischen Landesforsten, mit. Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben die Bodenvegetation und den Oberboden im niedersächsischen Landeswald demnach stark ausgetrocknet. Forstleute betonten, dass der Niederschlag über die Wintermonate viel zu niedrig ausgefallen sind. Die Waldböden seien vom vergangenen Jahr noch ausgetrocknet. Das betreffe auch den Landkreis Rotenburg.

Die Waldbrandzentrale in Lüneburg ist seit dem 30. März wieder besetzt. Dort laufen alle Bilder und Daten der 20 Waldbrandüberwachungskameras zusammen. Die hochmodernen Kameras haben einen Rundumblick von mehr als zehn Kilometern und erkennen frühzeitig Rauchentwicklung. Sierk: „Damit ist bei Auftreten eines Waldbrandes eine sehr schnelle Alarmierung der Einsatzkräfte möglich.“

Nach den Waldbrandgefahrenstufen des Deutschen Wetterdienstes – 1 gering bis 5 sehr hoch – liegen in den kommenden Tagen die Werte in einigen Teilen Niedersachsens bei Gefahrenstufe 4 (hohe Waldbrandgefahr) und im Bereich Faßberg sogar bei 5 (sehr hohe Waldbrandgefahr). Die Lüneburger Zentrale ist regelmäßig besetzt, sobald die Gefahrenstufe 3 an mehreren Stationen erreicht wird. Was bedeutet das für uns alle? Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, und Grillen nur auf freigebenden Grillplätzen (dazu bitte das örtliche Forstamt fragen). Außerdem gilt im Wald bis zum 31. Oktober ein allgemeines Rauchverbot. Autos mit Katalysatoren sollten auf keinen Fall über trockenem Gras abgestellt, Zigarettenkippen nicht aus dem Auto geworfen werden, heißt es in der Mitteilung von Knut Sierk weiter. Sollte jemand einen Waldbrand feststellen, ist sofort die Notrufnummer 112 zu wählen. Sierk: „Die Niedersächsischen Landesforsten Landesforsten bitten die Bevölkerung gerade auch wegen der bevorstehenden Ostertage und des damit verbundenen langen Wochenendes um ihre Mithilfe bei der Waldbrandverhütung.“ men