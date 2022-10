Wahlkreisaufteilung für Bundestagswahl sorgt für Aufregung

Von: Tom Gath

Geplante Neuaufteilung der Bundestagswahlkreise. © Kracke

In Niedersachsen könnten zwei Bundestagswahlkreise wegfallen. CDU-Politiker werfen der SPD eine unzulässige Einflussnahme auf die Wahlkreiskommission vor. Die SPD reagiert gelassen und verweist auf ganz andere Pläne.

Rotenburg – Lars Klingbeil (SPD) oder Andreas Mattfeldt (CDU)? Vor dieser Wahl könnten viele Rotenburger in drei Jahren stehen. Denn bevor sie 2025 den nächsten Bundestag wählen, könnten massive Änderungen der gewohnten Wahlkreise beschlossen werden. Um den immer weiter wachsenden Bundestag zu verkleinern, steht eine bundesweite Reduzierung der Wahlkreise zur Debatte. Niedersachsen müsste auf zwei Wahlkreise verzichten. Die Neuaufteilung der dann 28 Wahlkreise sorgt für hitzige Diskussionen.

Der neue Zuschnitt ist jetzt voll auf Vorteil von Lars Klingbeil ausgerichtet, dessen Wahlkreis eigentlich alle Parameter reißt und angefasst werden müsste.

Sollten die neuesten Vorschläge der niedersächsischen Vertretung in der bundesweit arbeitenden Wahlkreiskommission umgesetzt werden, würden dem bisherigen Wahlkreis 35 „Rotenburg 1 - Heidekreis“ – eine Fusion des Rotenburger Südkreises mit dem Heidekreis – auch noch Teile des Landkreises Verden zugeteilt werden. Die Stadt Verden sowie die Gemeinden Langwedel und Kirchlinteln wären dann Teil des neuen Wahlkreises 35 „Rotenburg 1 - Heidekreis - Verden 1“.

Nachteil für Mattfeldt

Die Rotenburger könnten im nächsten Bundestag also hypothetisch von Andreas Mattfeldt aus Verden vertreten werden. Mattfeldt sitzt seit 2009 für die CDU im Bundestag und repräsentierte bisher den Wahlkreis 34 „Osterholz - Verden“. Gleich viermal hintereinander erteilten die Wähler ihm das Direktmandat. Bei der Zerschlagung seines Wahlkreises 34 könnte Mattfeldt es im neuen Wahlkreis 35 mit einem mächtigen Gegner zu tun bekommen. Denn der Wahlkreis 35 liegt fest in der Hand von SPD-Chef Lars Klingbeil.

Andreas Mattfeldt (CDU) wirft der SPD Einflussnahme auf die unabhängige Wahlkreiskommission vor. © Koch

Dementsprechend groß ist die Aufregung bei Mattfeldt: „Ein zerschlagener Landkreis Verden, das ist ein Gebilde, das unnatürlicher nicht sein könnte“, kritisiert der CDU-Politiker und wittert eine unzulässige Einflussnahme der SPD auf die formell unabhängige Wahlkreiskommission: „Der neue Zuschnitt ist jetzt voll auf Vorteil von Lars Klingbeil ausgerichtet, dessen Wahlkreis eigentlich alle Parameter reißt und angefasst werden müsste.“ Mattfeldts Parteifreund und CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, Mathias Middelberg, hegt einen ähnlichen Verdacht. Denn eigentlich zu kleine Wahlkreise im Osten Niedersachsens würden nicht angetastet werden, „offenbar, weil es Wahlkreise mit SPD-Mehrheiten sind“, mutmaßt Middelberg auf Nachfrage der Kreiszeitung.

Innenministerium betont Unabhängigkeit der Kommission

Landeswahlleiterin Ulrike Sachs vertritt Niedersachsen in der bundesweiten Wahlkreiskommission. Organisatorisch ist ihre Abteilung zwar beim SPD-geführten niedersächsischen Innenministerium angesiedelt. Sachs arbeite aber unabhängig und weisungsfrei, wie das Ministerium betont. Auch auf den Sachs unterstellten Referatsleiter Markus Steinmetz, der den aktuellen Vorschlag zur Neuaufteilung der Wahlkreise erarbeitet hat, habe es keine politische Einflussnahme gegeben, teilt das Innenministerium auf Nachfrage mit.

Steinmetz, Experte für Landeswahlrecht, begründet seinen Vorschlag in einem Schreiben an die Landtagsfraktionen, das der Redaktion vorliegt, mit dem so ermöglichten Erhalt von vier anderen Wahlkreisen in Westniedersachsen. Zudem betont er, dass nicht einfach unterdurchschnittlich kleine Wahlkreise aufgelöst werden könnten – wie von Middelberg gefordert –, sondern die geänderten Wahlkreiszuschnitte landesweit und unter Berücksichtigung vieler Faktoren in den Blick genommen werden müssten. Eine perfekte Lösung scheint es nicht zu geben, Konflikte sind also programmiert.

Klingbeil weist Vorwürfe zurück

Lars Klingbeil weist die Vorwürfe einer Einflussnahme ebenfalls zurück: „Die Vorschläge werden von einer unabhängigen Kommission auf Basis der aktuell geltenden Gesetzeslage erarbeitet. Auf diese Kommission gibt es keinen politischen Einfluss. Die ausgearbeiteten Vorschläge sind ein Verwaltungsakt“.

Lars Klingbeil (SPD) fordert von der Union Unterstützung für eine grundlegende Wahlrechtsreform. © Koch

Dieser Verwaltungsakt resultiert aus der 2020 vom Bundestag beschlossenen Reform des Bundeswahlgesetzes zur Verkleinerung des Bundestages. Die Zahl der Wahlkreise soll bundesweit von 299 auf 280 – in Niedersachsen von 30 auf 28 – reduziert werden.

Wahlkreise könnten durch grundlegende Reform erhalten bleiben

Diese Pläne könnten aber ohnehin bald obsolet sein. Die aktuelle Ampel-Koalition in Berlin strebt eine viel umfassendere Reform des Wahlrechts an. Statt der Reduzierung der Wahlkreise sollen die für die Aufblähung des Bundestages verantwortlichen Überhangmandate abgeschafft werden. Die bisherigen 299 Wahlkreise könnten dann grundsätzlich erhalten bleiben.

Das könnte allerdings dazu führen, dass nicht mehr jeder gewählte Direktkandidat ins Parlament einzieht, wenn seine Partei nicht ausreichend Zweitstimmen erhält – eine Entwertung der Erststimmen, von denen bisher häufig CSU-Politiker aus Bayern profitierten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat der Ampel-Koalition umgehend nach Bekanntwerden der Pläne mit einer Verfassungsklage gedroht.

Verkleinerung des Bundestages

Die parlamentarischen Beratungen sollen laut Klingbeil trotz dieser Widerstände zeitnah beginnen. „Ich befürwortete die Verkleinerung des Bundestages ausdrücklich. Ich würde mich freuen, wenn die CDU und CSU den Widerstand gegen die Reform aufgeben“, so Klingbeil.

Die Verkleinerung des Bundestages bleibt also ein brisantes Thema. Schon seit vielen Jahren werden mögliche Modelle diskutiert. Derzeit gibt es 138 Abgeordnete mehr in Berlin, als eigentlich vorgesehen. Bei einer Reform – egal in welcher Gestalt – droht also 138 Politikern der Verlust von Macht und zahlreichen Privilegien, die laut dem Bund der Steuerzahler allein in der aktuellen Legislaturperiode rund 410 Millionen Euro zusätzlich kosten. Ein großes Einsparpotenzial, das für viele Bürger schwerer wiegen dürfte, als die persönlichen Ambitionen einzelner Politiker.