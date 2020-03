Wagen fährt ungebremst ins Stauende

Nach Lkw-Unfall kommt es auf der A1 bei Bockel zur Karambolage

+ Der Fahrer dieses Sattelzuges verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Foto: Polizei

Elsdorf/Bockel – Mit schweren Verletzungen ist ein 30-jähriger Lastwagenfahrer aus Grasberg am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus geliefert worden. Weil ihm plötzlich schwarz vor Augen wurde und er daraufhin die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor, hatte der Mann auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg, auf Höhe der Gemarkung Elsdorf, einen Unfall gebaut, teilt die Polizei mit. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Seitengraben zum Stehen.