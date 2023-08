Waffensener Oldtimerfreunde haben alle Hände voll zu tun

Von: Andreas Schultz

Fünf Oldtimerfreunde aus Waffensen auf einem Gefährt: Daniel Rathje lenkt per Fendt seine Vereinskollegen samt Kartoffelroder über den Acker. © Schultz, Andreas

Über zu wenig Arbeit können sich die Oldtimertreffen Waffensen nicht beklagen. Unter anderem steht am 3. September ein großes Treffen an - und das Feld muss bewirtschaftet werden.

Waffensen – Der Fendt tuckert gemächlich übers Feld. Die Oldtimerfreunde Martin Tewes und Martin Volkmann haben am Kartoffelroder wortwörtlich alle Hände voll zu tun. Während Vereinskollege Daniel Rathje den Trecker sachte über zugewachsene Erdhaufen lenkt, sortiert das Duo die Ernte durch. Große und kleine Kartoffeln landen in den Kiepen.

Die Oldtimerfreunde in Waffensen haben gut zu tun. Nicht nur dafür, dass am 3. September das große Oldtimertreffen wieder bis zu 200 Fahrzeuge aus dem Elbe-Weser-Raum in den kleinen Ort an der Wümme bringt – auch das maschinelle Ausbuddeln der eigenen Knollen steht an: Örtliche Landwirte haben den Liebhabern historischer Fahrzeuge rund 1 200 Quadratmeter Nutzfläche für eigene Pflanzungen zur Verfügung gestellt.

„Nächstes Jahr wird die Fläche hoffentlich etwas kleiner“, sagt Martin Volkmann augenzwinkernd. Der Verein sei dankbar für die Leihe, allerdings sei eine große Fläche für die 15 Mitglieder auch mit viel Arbeit verbunden – umso mehr, da sie den Anbau möglichst frei von Pestiziden gestalten wollen – das hätte in diesem Jahr auch beinahe geklappt, wäre da nicht die Horde an Kartoffelkäfern gewesen. „Aber wir streben das an“, sagt Volkmann.

Viele Hände schaffen viel: Martin Tewes (l.) und Martin Volkmann sortieren die Kartoffeln am Fließband. © Andreas Schultz

Die Abwesenheit chemischer Hilfsmittel bringt Begleiterscheinungen mit sich: So kämpft der Verein dieses Jahr aufgrund des andauernden feuchten Wetters mit der Kartoffelfäule. „Wir hätten spritzen können. Haben wir aber nicht. Jetzt müssen wir damit klarkommen“, sagt Karsten Dürkop.

Aber nicht nur die Knollenpflanzen füllen den Acker – auch Kürbisse und Zucchini haben es den Hobbyisten angetan: Den Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen und die Früchte reifen zu sehen, bereite Freude. Dem ging eine Vielzahl von Arbeiten voraus, zu Beginn etwa das Ausbringen von 14 Säcken Pflanzkartoffeln.

Was daraufhin unter der Erde gewachsen ist, sorgt inzwischen für einen gut gefüllten Übergabeschrank an der Straße neben dem Feuerwehrhaus. Wer etwas frisches Gemüse haben möchte, kann dieses gegen Spende mitnehmen. Der Verein finanziert damit seinen Betrieb, Teile der Kosten aus dem Oldtimertreffen und Instandhaltungskosten für die historischen Fahrzeuge des Vereins. „Reich werden wir davon nicht“, sagt Dürkop. „Und den Diesel zahlt jeder bei seinen Fahrten selbst!“, fügt Tewes zur Nutzung der jeweiligen Ackermaschinen hinzu.

Aber auch abseits des Kartoffel-, Zucchini- und Kürbisackers sind die Vereinsmitglieder aktiv. Vorbereitungen für das jeweilige Oldtimertreffen laufen fast das ganze Jahr, Werbung wird früh angeschoben, Imbissbuden und Parkplätze werden mit langem Vorlauf organisiert. Und dann wäre da natürlich noch das große Oldtimerpflügen im Frühjahr: 56 Gespanne aus verschiedenen Zugmaschinen und Pflügen haben Anfang 2023 insgesamt 19 Hektar Fläche „auf links gedreht“, wie die Oldtimerfreunde es etwas salopp formulieren. Weitere kleine Höhepunkte des Jahres: Zum Erntefest zieren viele ihre Kürbisse die örtlichen Erntewagen, was ebenfalls für Freude unter den Mitgliedern sorgt. Und im Herbst steht das Maishäckseln an. „Wir kommen schon gar nicht mehr zum Fahren“, scherzt eines der Mitglieder – und macht damit deutlich, welche Aktivität bei all diesen Programmpunkten am meisten Spaß macht.

Seit 25 Jahren variieren die Oldtimerfreunde nun schon auf diese Weise mit ihrem Programm – ein Vierteljahrhundert also. „Wir machen da aber keinen von“, verkürzt Dürkop. „Vielleicht dann zum 26. Geburtstag“, witzelt Volkmann.

Das Oldtimertreffen Für das 23. Oldtimertreffen laden die Oldtimerfreunde alle Gleichgesinnten und Interessierten ein zum Austausch am Mehrgenerationenhaus. Am Sonntag, 3. September, besteht dazu reichlich Gelegenheit. Kernzeit ist von 10 bis 17 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit ungefähr 200 Vehikeln vom Amphibienfahrzeug über den Ami-Schlitten bis hin zu verschiedensten historischen Landmaschinenmarken. Verpflegung in Form klassischer Imbissbuden hat der Verein organisiert, ebenso die passenden Parkplätze für die jeweiligen Oldtimerfahrzeuge. Eine Anmeldung ist nur für die Teilnahme mit einem Stand beim Flohmarkt notwendig: Dafür ist Harald Koch erreichbar unter Telefon 01511/5543129.