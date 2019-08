Müllwagen geht in Flammen auf - Fahrerkabine komplett zerstört

Spezialfirma hilft beim Einsatz

Die Faherkabine des Mülltransporters wurde komplett zerstört.

In Waffensen ist am Freitag ein Fahrzeug der Müllabfuhr in Flammen aufgegangen. Das Feuer war in der Fahrerkabine ausgebrochen und hatte diese völlig zerstört.