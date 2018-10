In Waffensen heißt es: „O’zapft is“

1 100 Besucher in Dirndl und Lederhosen feiern Oktoberfest

+ „O’zapft is“ – auch in Waffensen schmeckt den Besuchern das Oktoberfestbier. - Fotos: Goldstein

Waffensen - Von Heinz Goldstein. Fesche Madel und echte Kerle in Lederhosen haben in Waffensen zünftig Oktoberfest gefeiert. Mehr als Tausend Gäste waren am Samstagabend der Beweis dafür, dass auch die sonst so „drögen“ Norddeutschen im Festzelt außer Rand und Band geraten können. Bereits kurz nach dem Fassanstich um 20 Uhr und dem Kommando „O’zapft is“ mussten Tische, Bänke und Stühle als Tanzflächen für die ausgelassenen Gäste herhalten.